La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) expresó su rechazo al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa vialidad.



En el comunicado, ENAC exige la renuncia de los cortesanos, califican de "maniobra política del poder económico y la casta judicial" a la decisión de los supremos y los acusan de "condicionar el rumbo democrático de nuestro país".

"Es un golpe de Estado judicial", asegura el texto publicado este martes. "Ante la flagrante agresión a la democracia ¡Exigimos la renuncia inmediata de todos sus miebros!".

El texto continúa con una caracterización del modelo económico de Javier Milei, un modelo al que describen como "ajeno a los intereses nacionales y populares", "enemigo del desarrollo productivo y de los empresarios pymes".

"No nos engañamos. No es contra una persona: es contra un proyecto de país. Un país con industria nacional, con trabajo digno, con soberanía política, con justicia social. Es contra el modelo que impulsamos desde ENAC y desde el entramado productivo que genera riqueza genuina", señala el comunicado de la asociación que agrupa a empresas con presencia en 22 provincias del país.

El comunicado completo:





Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema que confirma la condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Ante la flagrante agresiòn a la democracia ¡Exigimos la renuncia inmediata de todos los miembros de la Corte Suprema!.



Este fallo no es justicia, es una maniobra política del poder económico y de la casta judicial, que pretende disciplinar a la dirigencia popular y condicionar el rumbo democrático de nuestro país. En sìntesis, es un GOLPE DE ESTADO JUDICIAL.

⚠️ No sorprende que un poder judicial blindado, sin control popular, sin rendición de cuentas, cargado de privilegios y al servicio de los intereses más concentrados, actúe como brazo ejecutor del mismo plan de siempre: proscribir, perseguir, encarcelar y demonizar a quienes representan a las mayorías nacionales.

⚠️ Lo que hoy ocurre con Cristina es un paso más en el intento de consolidar un régimen económico ajeno a los intereses nacionales y populares, enemigo del desarrollo productivo y de los empresarios pymes, y funcional a la recolonización económica que promueven el FMI, los grandes grupos financieros y sus operadores locales.

⚠️ No nos engañamos. No es contra una persona: es contra un proyecto de país. Un país con industria nacional, con trabajo digno, con soberanía política, con justicia social. Es contra el modelo que impulsamos desde ENAC y desde el entramado productivo que genera riqueza genuina.

⚠️ La negativa a revisar y el aval a un proceso viciado de nulidad es una amenaza además contra todos los ciudadanos que nos encontramos inermes ante una justicia sin vendas y absolutamente inclinada al servicio de los dueños del poder económico-financiero.

✋ Como empresarios y empresarias nacionales decimos BASTA:

👉 Basta de utilizar la justicia como herramienta de persecución política.

👉 Basta de proscripciones disfrazadas de sentencias judiciales.

👉 Basta de un poder judicial que actúa como enclave oligárquico y extorsivo.

🚨 Exigimos la renuncia inmediata de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Horacio Rosatti

Carlos Rosenkrantz

Ricardo Lorenzetti

Este tribunal se ha convertido en una vergonzosa escribanía de los poderes fácticos, quebrantando el espíritu de la Constitución Nacional y violentando la voluntad popular.

Su permanencia en el cargo es incompatible con el funcionamiento democrático de la República Argentina. Deben renunciar de inmediato.

🛠️ Por un país con democracia plena, con justicia al servicio del pueblo, con Estado presente y con desarrollo productivo, hoy más que nunca levantamos nuestra voz:

Cristina no está sola. El pueblo no está solo. Las pymes no están solas. Viva el Pueblo. Viva la Democracia.

Enac Comisión Directiva.