La empresa Lácteos Verónica, con tres plantas en Santa Fe, sigue en conflicto ya que deben a sus 200 empleados una parte del sueldo de abril y todo mayo, y el acuerdo era percibir un porcentaje el pasado viernes, que no ocurrió. Aseguran que la Secretaría de Trabajo de la Nación no está haciendo nada, a pesar de sus reclamos. En su última intervención exhortó a que “los actores intervinientes busquen canales adecuados de diálogo y extremen sus compromisos a los fines de acercar posiciones y superar el conflicto”. La empresa adeuda el 7,8% del sueldo del mes de abril y el 100% de mayo, y los empleados destacaron que en este panorama, “las plantas no están bloqueadas, se trabaja cuatro horas por turno”.