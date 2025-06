Entro al libro desde la portada. La fotografía, difusa en tonos grises, muestra a un niño de unos cuatro años saltando arriba de una cama de dos plazas -la cama de la madre-, las sábanas están desordenadas -quizá entre ellas haya migas de galletas-. Decido imaginar que es una mañana de verano porque la luz ingresa por el margen derecho iluminando las almohadas, la cara, los brazos y piernas desnudas del niño Galileo, el protagonista absoluto, narrado y contado por la madre, quien se acerca y aleja del hijo con la distancia justa para mirar con ojos amorosos y extrañados.

La inteligencia feroz de Diario de Galileo, en la escritura logra, como una videncia, anticiparse varios años a la tragedia que estamos padeciendo hoy quienes vivimos de cerca la discapacidad (me gustaría poder escribir que la emergencia nos alcanza a todxs como sociedad, pero es evidente que a poquísimas personas les importa esto, y esa es la verdadera tragedia). Desde la asunción de Javier Milei, el horizonte para las personas discapacitadas, sus familias y lxs profesionales que trabajan junto a ellxs, se ha vuelto tenebroso, desolador e imposible: tenemos un presidente que agrede públicamente a autistas y personas con síndrome de Down, mandatarios y representantes políticos que trabajan a favor de la destrucción total, la opresión y la violencia sobre todo el entramado de instituciones, personas discapacitadas y profesionales de la educación y la salud, dejando a la vista un sistema cada vez más excluyente y capacitista. Es por eso trascendental que lxs editorxs Eugenia Pérez Tomas y Andrés Gallina hayan apostado por este libro: es la muestra de un posicionamiento y una militancia contra el espanto de la desposesión de los más débiles.

¿Qué posibilidades de vivir existen sin las otras vidas, sin que los cuidados sean recíprocos? ¿Quién cuida a las mujeres que cuidan y qué sucede con las vidas de quienes no cuentan con recursos propios, simbólicos y materiales, para cuidar a otrxs y cuidarse a sí? La vida sin comunidad es la ruina, es la tristeza, el desamparo, la soledad y la muerte. Diario de Galileo grita que la dignidad solo se logra junto a otrxs y gracias a otrxs, en la reciprocidad, y no en la privatización de los cuidados. Tener un hijx discapacitadx NO ES UN PROBLEMA DE LA FAMILIA como nos quieren hacer creer, es un problema público, una cuestión de Estado.

Diario de Galileo, de Editorial Bosque Energético.

En las páginas de este diario, la lengua autista es la prueba de la inmanencia del lenguaje. Pienso en mi hijo Ulises y la acepción que creó de niño para la palabra “calentita”, y que todavía sigue usando cuando se baña y hay que regular el calefón: “calentita” es agua más caliente que tibia y menos fría que tibia, es un tipo de temperatura que no quema y no pone la piel de pollo, reconforta. Pienso ahora en el hijo de Macarena, Galileo, en mi hermano Hernán y en esa inmanencia: nadie sabe más que ellos, hablantes nativos, sobre la gramática de su propia lengua hecha de suspiros, ruiditos, ecolalias, percusiones sobre el cuerpo y objetos, firuletes, risas y grititos, y cuyas madres no quieren ya infructuosamente traducir sino contemplar en toda su existencia.

Cuando era chica, la gente de mi edad solía preguntarme cómo era “tener un hermano con síndrome de Down”. Supongo que hoy, más de treinta años después, muchas personas quisieran preguntarme cómo es tener un hijo autista, pero no se animan. Creo que deberían animarse a preguntar cómo es, son esas preguntas importantes porque traen consigo una mirada afectuosa. Yo les contaría con detalles y también volvería a decir lo mismo que a mis diez años: “no sé cómo es la vida sin un hermano (o un hijo) discapacitado”. Desconozco cómo es ser sin la discapacidad. La discapacidad es mi norma. Y mi orgullo. Porque la línea recta de la normalidad achata el mundo, lo que lo amplifica es el firulete, las caminatas en círculo, los trompos, las volteretas y saltitos en el lugar, los movimientos espasmódicos hacia adelante, el torso en vaivén, los aleteos, el deambular sin objetivos de significado. Me acuerdo de mi hijo: cuando tenía once años, como respuesta al desagrado que le provocaba ir a la escuela, había adoptado la forma de un cuadrúpedo para llegar a la puerta del colegio. Bajábamos del colectivo y de inmediato se ponía en cuatro patas para desplazarse por la vereda. Las familias que pasaban miraban estupefactas. Yo muchas veces me ensombrecí y puse tensa (no por Ulises sino a causa de la mirada silenciosa o indiferente de los demás, que pesa como una espada); después entendí que Ulises había inventado un modo único de poder llegar a un lugar que lo hacía sentir infeliz y desalojado: se había transformado para atravesar la angustia.