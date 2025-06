La joven de 23 años asesinada el miércoles por la noche de un disparo en la cabeza mientras tenía a su bebé en brazos fue identificada ayer por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como Kiara Vanina Chávez, y aún no hay precisiones acerca de las motivaciones del ataque que es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli, en el que aparentemente no medió discusión ni intento de robo. A pesar de los condimentos brutales del crimen, pareciera no haber producido la conmoción pública que ese tipo de asesinatos generaba hace unos años, cuando su periodicidad era más frecuente. En mayo se registraron 14 homicidios en el Departamento Rosario y en los cinco primeros meses del año se acumularon 62 víctimas de la violencia letal, 9 casos más que los 53 reportados en el mismo período del año pasado, pero la mitad de los ocurridos en 2023.

De acuerdo a los primeros pasos de la investigación, Kiara Chávez llegó en un vehículo –cuyas características no se dieron a conocer- alrededor de las 19.20 del miércoles a calle Julio Vanzo al 8100, en el extremo oeste de Rosario. Bajó del coche junto a su hijo de tres meses en brazos en la noche fría de Rosario y, según las primeras averiguaciones, iba a encontrarse con alguien.

Sin embargo, fuentes del caso indicaron que la joven se encontró con el agresor que le provocaría la muerte. Un hombre que estaba en el lugar le disparó con un arma de fuego en la cabeza y escapó de la escena del crimen, según informó la Fiscalía Regional de Rosario el jueves por la mañana. La víctima fue identificada ayer en el Instituto Médico Legal (IML), al que su cuerpo fue enviado a autopsia por la fiscal del caso, como Kiara Vanina Chávez, de 23 años.

La policía llegó al lugar advertida por los vecinos y convocó a persona médico que constató la muerte de la joven en el lugar. Mientras que su bebé de tres meses presentaba algunos golpes –aparentemente sin gravedad para su salud- como consecuencia del desplome de su madre al recibir el disparo en el cráneo. Los motivos por los que la chica fue hasta Vanzo al 8100 son materia de investigación, dijeron desde la Fiscalía.

La fiscal Paolicelli, que investiga el brutal crimen de la joven con su bebé en brazos, solicitó las medidas de rigor, como el relevamiento de cámaras de videovigilancia del lugar, la toma de declaración de potenciales testigos y el levantamiento de rastros de la escena del hecho.

Reventar cabezas

Tras conocerse el hecho, el diputado provincial Carlos Del Frade señaló que “el asesinato de una mujer con su bebé en brazos remarca la ferocidad en ciertos nichos de la sociedad rosarina”.

Agregó que “tirar contra bebés parecía inimaginable años atrás, pero eso cambió cuando en diciembre de 2020, en salas del Centro de Justicia Penal de Rosario, se escuchó la voz del jefe de la banda de Los gorditos, Brandon Bay, ordenando ‘reventar la cabeza de los bebés’ si los ponían como escudos”.

Para Del Frade, “desde entonces ese descenso a los infiernos parece marcar a ciertas lógicas que todavía siguen imperando en los barrios” de la ciudad más poblada de la provincia.

El último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe muestra que en mayo pasado se registraron 14 homicidios en el Departamento Rosario. Un año antes, ese registro había sido de 8 víctimas.

De acuerdo a la misma fuente, en los primeros cinco meses del año se acumularon 62 homicidios dolosos, nueve casos más que los 53 que se habían reportado entre enero y mayo de 2024. De esas 62 muertes violentas, un tercio se condensaron en enero pasado, cuando ocurrieron 21 homicidios.

La comparación con los datos del año pasado supone hacerlo con el primer año de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Es decir, Unidos contra Unidos. Sin embargo, se trata de estadísticas que se redujeron drásticamente en relación a 2023, el último año del gobierno de Omar Perotti, que tuvo una política de seguridad por los menos oscilante y claramente ineficaz.

De todos, y lejos de los guarismos de 2022 o 2023, este año la violencia altamente lesiva muestra en los primeros cinco meses un leve crecimiento en relación al período inaugural de la administración de Unidos.