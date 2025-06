Ezequiel Campa presenta su quinto espectáculo de stand up Sí pero No, por el que recibió el Premio Estrella de Mar a Mejor Show de Stand Up 2025. reconocimiento que ya había recibido en 2021 por su show anterior "Cheto y Choto". (Hoy a las 21 en el Teatro Mateo Booz, San Lorenzo 2243).