La nueva adaptación en live-action de How to Train Your Dragon ha llegado para reinventar un clásico animado de DreamWorks que marcó una época. Además de su estreno en cines, esta película presenta una serie de modificaciones que la distancian de su predecesora, fundamentalmente en su enfoque hacia la diversidad y el desarrollo de personajes. Con esta nueva versión, el espectador encuentra una historia familiar, pero narrada desde una perspectiva diferente y actualizada para las audiencias contemporáneas.

Mayor diversidad en la isla de Berk

El primer cambio notable en el remake es la diversidad étnica de Berk. Mientras que la versión animada presentaba una homogeneidad cultural, este nuevo enfoque destaca una paleta multicultural que refleja un mundo ficticio mucho más rico y creíble.

Para el director Dean DeBlois, este era un paso necesario para alinear la historia con las expectativas actuales en torno a la representación cultural en el cine. "Sabíamos que tanto el público veterano como los nuevos espectadores merecían una versión más inclusiva sin perder la esencia de la trama que todos amamos", afirmó DeBlois. Este enfoque diverso no solo ha enriquecido la narrativa, sino que también ha fortalecido las relaciones interpersonales entre los personajes.

Profundización en el desarrollo de personajes

Otro punto a destacar es el tratamiento más complejo de ciertos personajes secundarios. Astrid, interpretada por Nico Parker, es uno de los personajes que gana profundidad en esta nueva versión. Su relación con Hiccup se muestra más matizada, y su frustración proviene de un contexto más claro que el de ser simplemente la chica popular que se siente amenazada.

Por otro lado, el papel de Snoutlout ha sido ampliado para ofrecer una imagen menos caricaturesca del joven vikingo que solía ser simplemente el antagonista. Ahora se explora su relación con su padre, Spitelout, agregando capas de humanidad a su personalidad rebelde. Este tipo de desarrollos le han dado al remake una sensación de renovación, sin perder de vista los valores fundamentales de la historia original.

Cambios sustanciales en la trama principal

La narración que rodea al nido de los dragones también recibió modificaciones significativas. El remake introduce una atmósfera más cargada de tensión y suspenso, profundizando en aspectos que se sentían más insinuados que verdaderamente desarrollados en la película animada. Con momentos de acción más oscuros y tensos, el remake incrementa la intensidad dramática en términos de peligro.

Además, el legado de Valka, la madre de Hiccup, se convierte en un factor determinante para ciertos giros argumentales, añadiendo complejidad emocional tanto a Hiccup como a su padre, Stoick. Esta nueva dimensión en la historia proporciona un contexto emocional adicional y promete conectar a los espectadores con los personajes de una forma más profunda y genuina.

Ciertamente, este enfoque narrativo más profundo y realzado hace que el remake no sea simplemente una recreación visual, sino una exploración renovada que invita al público a redescubrir los valores universales de valentía, aceptación y reconciliación cultural.