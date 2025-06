Luego del mal arranque este viernes en Canadá con un trompo y el puesto 19° en la primera práctica, Franco Colapinto ganó un lugar en la segunda práctica en el Circuito Gilles Villenueve, por lo que su Alpine -que llega al GP como la escudería con menos puntos cosechados en el Campeonato de Constructores- terminó 18°.

El líder de la prueba fue el británico de Mercedes, George Russell, con un tiempo de 1:12.123. Por detrás lo siguieron el conductor de McLaren, Lando Norris (1:12.151), y el italiano Kimi Antonelli (1.12.411). Alexander Albon fue 4º con un muy buen Williams, con el que Carlos Sainz fue 7º, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) logró colocarse 5º, en busca de un buen resultado en la clasificación de este sábado.

El local Lance Stroll no pudo marcar tiempo, ya que chocó contra el paredón y sufrió daños en un neumático. A su vez, el único piloto en salir a la pista de Ferrari fue el británico Lewis Hamilton, quien finalizó 8°. El monegasco Charles Leclerc no tuvo una buena práctica libre tras despistarse y chocar en un momento donde venía siendo el líder de la carrera, y no participó en la segunda por problemas de chasis.

Por otro lado, el compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, finalizó en el duodécimo puesto con un tiempo de 1:12.874. El francés había llegado 9° en primera práctica libre.

Colapinto viene de registrar un 15° lugar en el GP de España que ganó el australiano Oscar Piastri, quien logró estirar su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

El affair Leclerc

En paralelo, el monegasco Leclerc estuvo en boca de todos en las últimas horas ante los rumores de salida de Ferrari que surgieron de varios medios italianos.

La polémica se dio debido a Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport aseguraron que Leclerc no se encuentra conforme con el equipo y que estaba dispuesto a escuchar ofertas pensando en 2026.

A esto se le sumó que Hamilton, recién llegado a los "Tifosi", parece haber likeado un comentario en redes sociales en contra de Ferrari, lo que hizo estallar aún más los rumores en los pasillos.

Por otra parte, también se dijo que el director general de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, iba a ser desplazado de su cargo al no poder conseguir los resultados esperados en esta temporada.

Por esto, el Leclerc rompió el silencio y se mostró contundente: "Estoy muy sorprendido; no tengo idea de dónde salió todo esto, así que simplemente lo ignoraré. Nunca he dicho nada que pueda hacer referencia a ello en las últimas carreras. En cualquier caso, lo único que no he parado de decir es lo mucho que amo al equipo y mis intenciones de devolver a Ferrari a la cima", aclaró.

A su vez, el piloto monegasco expresó que el equipo está unido: "Tenemos una visión los tres, Fred, Lewis y yo, y hemos estado trabajando para volver a ganar. Ese es nuestro plan, y nos mantendremos en ello".

"Nosotros mismos nos ponemos mucha presión y hay rumores que no son agradables de oír; pero la presión es normal cuando trabajas para Ferrari", finalizó Leclerc, que buscará recomponerse este sábado en la clasificación y llevarse un buen desempeño de la carrera del domingo.