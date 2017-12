Desde Santa Fe.

La diputada nacional Alejandra Rodenas juró desempeñar su cargo por la patria, el honor y la "plena vigencia del estado de derecho" en la Argentina. "Fue casi una intuición de ex jueza penal. Me pareció que ese juramento describía el escenario violatorio de la división de poderes que vivimos hoy en nuestro país", explicó en un diálogo con Rosario/12 . Rodenas criticó la resolución del juez Claudio Bonadío que pidió el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y le dictó el procesamiento y la prisión preventiva por supuesta "traición a la patria" y "encubrimiento". "Utilizar el derecho penal para disciplinar a la política me parece francamente deleznable", dijo. Consideró que "lo de Bonadío es la expresión de un brazo político del gobierno que no está haciendo política judicial, está haciendo política partidaria y esto es grave". Y le sugirió a Mauricio Macri: "Quiero creer que al presidente le queda la cordura para entender que no puede avanzar sobre el Poder Judicial y tenemos que respetar la división de poderes".

Rodenas coincidió con la opinión unánime de los penalistas argentinos ‑entre ellos el maestro Carlos Creus y el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni‑ que un delito gravísimo como es el de "traición a la patria" no puede cometerse en tiempo de paz. Zaffaroni sostiene que Bonadío manipuló el uso de la figura al equiparar el atentado a la AMIA con un "estado de guerra" y acusar al Gobierno de CFK de aliarse a su enemigo.

-‑¿Estamos en guerra con Irán?, se le preguntó a Rodenas.

-‑Qué vergüenza. Que un juez piense cómo si estuviésemos en guerra con otro país.

-‑Y procese a una ex presidenta por presunta "traición a la patria"...

‑-Exactamente. Leía la resolución y pensaba en mis épocas de jueza, cuando para dictar una prisión preventiva no lo pensaba una, sino mil veces, porque la prisión preventiva es una anticipación de condena que está cuestionada y discutida en todo el mundo y en todos los manuales de derecho penal, aún en los más tradicionales. Con lo cual, creo que lo de Bonadío es ni más ni menos que la expresión de un brazo político del gobierno que no está haciendo política judicial, está haciendo política partidaria y esto es grave.

Acerca de la "prisión preventiva" a CFK, Rodenas cuestionó la "doctrina Irurzun" ‑como se la llama por su inventor, el camarista Martín Irurzun‑, que atribuye al sólo hecho de haber sido parte de un gobierno y haber tenido poder la posibilidad del entorpecimiento o la fuga. "Hace más de treinta años que soy docente universitaria y tengo una postura tomada desde mis viejas épocas de profesora de Criminología acerca de lo que significa la prisión preventiva. Estoy en contra porque anticipa una condena. Y puede ocurrir que una persona puede ser absuelta después de estar en prisión, lo cual es lesivo para la libertad. Más, si hablamos de este tipo de delitos. Cuando me preguntó si estamos en guerra con Irán suena hasta risueño.

-‑¿Qué país es la Argentina, que quieren meter presa a la jefa de la oposición?

-‑Es un país donde no se respetan las reglas del juego democrático. Más allá de las críticas que se le pueden hacer a la ex presidenta, de estar a favor o en contra, utilizar la última ratio, que es el derecho penal, para disciplinar a la política me parece francamente deleznable. Así que más política y de mejor calidad.

-‑¿Cree que Bonadío está inducido por Macri en la decisión que tomó?

-‑No lo sé, no lo puedo afirmar. Quiero creer que no.

-‑Usted dijo que Macri debe entender que no puede avanzar sobre el Poder Judicial, que tiene que respetar la división de poderes.

-‑Me preocupa que el presidente pueda avanzar sobre la justicia. Quiero creer que no.