El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert, ex figura de Vélez, manifestó ayer que le “encantaría” que Daniel Passarella, ex DT de Argentina y Uruguay, sea el nuevo técnico de la selección de su país.“A mí me encantaría que Paraguay tuviese un técnico que fue presidente de un club en Argentina (River). Me encantaría que Daniel Passarella sea el técnico de la selección de Paraguay”, afirmó el ex jugador de 52 años.