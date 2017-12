El ex presidente de Belgrano de Córdoba y de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, anunció que se presentará en las próximas elecciones de la entidad cordobesa en 2019, luego de superar sus problemas de salud, el año pasado. “Me van a enterrar en Belgrano, y en la próxima elección me voy a presentar para presidente”, prometió el dirigente, que actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo. “Soy un hincha con responsabilidades de acuerdo al puesto que ocupo. Creo que he demostrado a lo largo del tiempo que me ocupo de Belgrano como me ocupaba antes... No necesito el cargo de presidente o vice presidente para hacerlo”, aclaró el dirigente.