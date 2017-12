El ex olímpico Alberto “Impacto” Melián (foto) noqueó a Diego Ricardo Santillán en el quinto asalto de su primera pelea como profesional, celebrada en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). El bonaerense, de 27 años, ex integrante del equipo argentino en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, aplicó una derecha cruzada al mentón del salteño (30), y definió el combate pactado a ocho asaltos. Melián, apadrinado por el ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez, sumó así su primer éxito como rentado en la categoría pluma, frente a un rival que traía como presentación un registro de 23 victorias (15 nocauts) y dos derrotas.