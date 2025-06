“Siempre quisimos que la librería fuera algo más que un simple espacio comercial”, explican desde “El Gran Pez”, el proyecto que comprende una librería-centro cultural, una editorial y la producción de “Invierno”, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica que va por su IV edición y se realizará este fin de semana en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

El colectivo cultural, como prefieren pensarse, está conformado por Esteban Prado, Manuel Passaro, Lucio Ferrante, Alejandra Rumitti, Santiago Fernández Subirla, Sebastián Chilano y Francisco Casadei, un grupo de amigos marplatenses que en el 2017 decidieron darle forma a sus inquietudes bajo el marco de la librería, que actualmente se encuentra en un hermoso chalet en Santiago del Estero 2052, y que en 2021 fue reconocida por la Feria de Editores (FED) como la mejor librería del año.

Al interior de la librería el grupo pudo dar rienda suelta a sus muchos intereses vinculados a la cultura: usualmente pueden verse películas en fílmico, pequeñas obras de teatro, conciertos, lecturas, presentaciones de libros, y un sinfín de talleres artísticos. El libro aparece como el gran posibilitador que vehiculiza y amalgama todas las propuestas, y al respecto Casadei reflexiona: “El mundo del libro pertenece a la esfera de la producción cultural e incluso más, porque el libro sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la cultura, un artefacto social y material muy único que difícilmente encuentre un sustituto adecuado. Ahora bien, cada una de las personas que integran la librería ya tenía alguna afinidad mayor con otros sectores de la cultura, sea el cine, la música, la educación, la escritura o incluso el trabajo de edición. Lo que venimos haciendo se trata un poco de combinar nuestras pasiones y predilecciones individuales para crear algo mayor que tiene una fisionomía propia”.

Consecuentes con la premisa de materializar los deseos que conforman la identidad versátil del colectivo, llegó la labor editorial: “Fue natural que apareciera la idea de una editorial, porque la librería misma fue creada en su momento por la convergencia de tres editoriales independientes de la ciudad, de las cuales, hoy en día, solamente una permanece con vida, Letra Sudaca. En ese sentido, las editoriales estuvieron antes que el espacio librería, por lo que el proyecto de armar un sello propio de El Gran Pez se decantó con mucha facilidad”, dice Casadei.

“Cuando llegó el primer libro el proyecto de la editorial recién comenzaba a tomar forma. En ese entonces teníamos la impresión de que no había mucha narrativa actual que tuviera a nuestra ciudad como protagonista, por lo que nos pareció necesario publicar ese libro un tanto anómalo. Lo que nos interesa editar responde a las mismas predilecciones que guían todo el proyecto: somos lectores y lectoras voraces buscando escrituras arriesgadas, potentes y singulares”, sostiene el librero.

Algo de esa "necesidad marplatense" también dió lugar a la Feria Invierno. “La feria nació en distintas etapas: en primer lugar, las tres editoriales que dieron origen a la librería participaban de los circuitos de las ferias independientes que se realizan en distintos lugares del país, por lo que ya teníamos cierta familiaridad con esos ámbitos. En segundo lugar, el premio que nos concedió la FED en el 2021 también terminó incidiendo en la idea de crear una feria de editoriales independientes, como un modo de celebrar y de agradecer a todos los proyectos que nos acompañaron desde un comienzo o que se sumaron a lo largo de todo este camino. En tercer lugar, nos parecía que a la ciudad le faltaba un espacio de encuentro que tuviera las características que actualmente tiene, donde todas las personas interesadas en el mundo del libro pudieran entrar en contacto directo con una multiplicidad de proyectos alternativos, con sus catálogos, con los editores y las editoras, como un espacio de socialización e intercambio que involucrara un tipo distinto de participación. Agregaría que, en cuarto lugar, la idea surgió como muchas de las cosas que terminamos llevando a cabo, es decir, en nuestras charlas regulares y caóticas, laboratorio de esbozos y propuestas incesantes que, de una forma u otra, terminan cobrando vida”, explica entre risas.

Guiada por una lógica horizontal, en la familia “El Gran Pez” todas las ideas son escuchadas y debatidas: “A esta altura el proyecto se siente como una familia en la que se combinan nuestras deficiencias con nuestras virtudes en un balance casi milagroso. Las decisiones las tomamos en grupo, tenemos reuniones regulares, como si fueran asambleas mensuales en las que ponemos en común todo lo que tenemos para charlar, idear, armar y concretar. Hay mucha libertad a la hora de proponer nuevos proyectos, pero todo finalmente tiene que pasar por la instancia colectiva de debate”, dicen desde la editorial.

Esta lógica horizontal se traslada a cómo el colectivo piensa el circuito de la cultura independiente: no se consideran como una “célula aislada y autosuficiente”, sino que se reconocen como parte de algo mayor. “El diálogo entre lo local y lo federal nos parece que es constitutivo del espíritu mismo de la librería, sobre todo porque integramos una red sumamente extensa de proyectos afines a nivel local y nacional. Nuestra propia idea de lo que somos se nutre enormemente de proyectos que nos antecedieron y de otros que continúan surgiendo en distintas partes del país”, explican.

No es novedad que el actual es un contexto sumamente adverso para los proyectos de espíritu colectivo. La exaltación del individualismo defendido a capa y espada por el modelo neoliberal pone en el ojo de la tormenta al deseo de construir codo a codo, con otras personas, algo que nos contenga y desborde. “La cultura de la que nos sentimos parte siempre se desplegó y se abrió espacio a través de luchas permanentes, frente a un sinfín de adversidades. Percibimos una embestida muy agresiva que intenta erosionar la extensa red de la cultura alternativa. Así y todo, como suele ocurrir en contextos negativos, también vemos cómo aparece con mayor urgencia la necesidad de aglutinar fuerzas y energías diversas entre distintos agentes, sean individuales o colectivos, para continuar fortaleciendo el sentido de la cultura que nos interesa construir y defender. En tiempos de desesperación, continúan surgiendo posibilidades no previstas que ponen en juego nuestras capacidades creativas. Esto potencia algo que no nos atreveríamos a llamar ‘optimismo ingenuo’, pero que tiene mucho que ver con la idea solidaria de que sólo colectivamente vamos a lograr salir de esta situación”, concluyen.

La Feria Invierno tendrá su IV edición el sábado 21 y el domingo 22 de junio en el Teatro Auditorium, de 14 a 21hs, con entrada libre y gratuita. La librería, ubicada en Santiago del Estero 2052, abre de lunes a sábados de 9.30 a 19.30hs.