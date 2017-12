El presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FpV) remarcó que la reforma previsional es una “ley perversa” y que representa un verdadero engaño. “Le sacan plata a los jubilados por un bolsillo y pretenden ponerle de menos por el otro”, afirmó Agustín Rossi en la conferencia de prensa que acaba de brindar para informar la posición del bloque frente a la sesión extraordinaria convocada para este mediodía. Según confirmó el diputado, los representantes de FpV no darán quórum; sólo bajarán al recinto para dar el debate una vez que el oficialismo consiga dicha mayoría.

“Hay diputadas que han dicho que tienen que votar esta ley aunque no les guste porque sino el gobierno nacional no les envía fondos a las provincias para pagar sueldos y aguinaldos. Es una clara extorsión a los gobernadores”, afirmó Rossi sobre la presión que declararon tener algunos diputados opositores.

Más que la actitud de aquellos diputados que votarán la ley bajo esta presión, Rossi enfatizó la responsabilidad del Poder Ejecutivo y el propio presidente por ser “quienes extorsionan” a los gobernadores y a sus diputados.

“Les pido a los compañeros diputados nacionales que reflexionen porque ellos son los representantes del pueblo de cada una de las provincias”, dijo por último Rossi en un claro mensaje a los diputados que ayudarán al oficialismo con el quórum.

Más temprano, en declaraciones a la AM 750, el diputado había puesto en duda que el oficialismo consiga los diputados necesario para el quórum y luego los votos para aprobar la ley. "Vamos a ver si tienen el número, el jueves también dijeron que lo tenían y finalmente no hubo quórum", subrayó el diputado, en diálogo con la AM 750, y resaltó: "para un diputado que el jueves pasado no dio quórum, el engaña pichanga del bono no puede hacerlo cambiar de posición".

El presidente del bloque del FpV denunció que el bono "compensatorio", que el Gobierno acordó con un grupo de gobernadores peronistas, cuyos diputados se nuclean en el bloque Argentina Federal, "es un bono que se paga por única vez y no resuelve nada, porque los jubilados van a empezar a cobrar en abril con la nueva fórmula que da muy por debajo que la actual fórmula jubilatoria" y comparó: "Es menor al bono que pagó el Gobierno a fines de 2016 para paliar el efecto de la devaluación".

Rossi consideró que el bono solo sirve para "justificar a algunos, pero seguro habrá otras razones para votar una ley que es realmente perversa contra los jubilados y perversa contra los trabajadores".

"El Gobierno está empecinado con una reforma que no consigue respaldos desde ningún sector de la sociedad: todas las centrales obreras, abogados constitucionalistas, abogados previsionales, todas los bloques opositores están en contra", enumeró el presidente del bloque del FpV y rechazó los argumentos que sostiene Cambiemos sobre un intento de derrocar al Ejecutivo: "Lo único que queremos es que esta ley no salga, y si el Gobierno quiere verificarlo que retire la ley y se acabó la movilización".

Rossi destacó que la "movilización popular sin ninguna duda tiene una influencia importante" y repudió "la criminal represión del jueves pasado". "Tengo la información extraoficial de que la Gendarmería gastó todos los cartuchos de goma que tenía. El Gobierno tomó nota y cambió al responsable del operativo", consideró el legislador, respecto del relevo que se ordenó para que la Policía de la Ciudad esté a cargo del operativo de seguridad de este lunes en reemplazo de la Gendarmería y la Policía Federal, que conduce la ministra Patricia Bullrich.

"La marcha de hoy va a ser mucho más masiva que la de la semana pasada. No me gusta que el vallado se haya hecho tan lejos del Congreso porque la gente quiere expresarse y el sentir de la movilización es que se sienta su opinión, que es la opinión mayoritaria del pueblo argentino en contra de está reforma", sostuvo Rossi.