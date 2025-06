Agustín Módica acelera la rehabilitación de una lesión de ligamentos para recuperar protagonismo en Central. El delantero tendrá participación en el primer equipo ante las lesiones de Enzo Copetti y Santiago López, quienes no estarán disponibles en las primeras fechas del torneo Clausura. El canaya se prepara para jugar el sábado 28 con Unión por Copa Argentina en el estadio de San Nicolás.

La dirigencia no pudo avanzar en las negociaciones con Tottenham por el pase de Alejo Veliz y así la primera opción que tendrá Ariel Holan para le inicio de la temporada será Módica, quien lleva diez meses de recuperación por una lesión de ligamentos. La atención sobre Módica aparece por las lesiones que en la pretemporada acusaron los delanteros titulares. Copetti sufrió un esguince de rodilla y tiene para dos meses, mientras que López sufrió un esguince de tobillo con el Sub 20 y tiene un plazo de recuperación similar al ex Racing.

Holan debe pensar en un equipo titular para jugar la semana que viene con Unión por los 16avos de final de Copa Argentina. Ante Unión el sábado 28 se jugará a las 13 en el estadio de San Nicolás y Módica será probado como titular en el amistoso de mañana ante Sarmiento en Arroyo Seco, en el único ensayo de la pretemporada. Si responde, como se espera, volverá al equipo ante el tatengue.