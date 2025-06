La detención de dos jóvenes militantes de Patria Grande, el miércoles por la noche tras la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, en la plaza 25 de Mayo, generó preocupación y un "estado de alerta constante" ante el accionar policial por una pegatina. El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois planteó que se trató de "detenciones arbitrarias", en un posteo en la red social X. Violeta Finnochiaro, presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, cuestionó que "el accionar de la policía para nada debería haber sido como fue, en ningún caso llevarse detenidos a dos compañeros por estar haciendo una pegatina".

La liberación --aunque con formación de causa por daños--, se dio antes de la medianoche, tras la movilización de más de 150 personas en la comisaría 2° y la intervención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Quienes estuvieron tres horas detenidos son el presidente del Centro de Estudiantes de la secundaria Nigelia Soria, Nehuen Fossaroli, de 18 años, y Magdalena Cottet, trabajadora y militante del espacio de Derechos Humanos “La Vigil”, quienes --como publicó ayer este diario-- estaban realizando pegatinas en apoyo a la expresidenta, cuando la movilización ya había terminado.

Un hombre se acercó a hostigarlos, insultarlos y perseguirlos por la calle, durante varias cuadras. Luego, llamó a la policía y agentes de la fuerza provincial "los detuvo sin orden judicial", en San Juan y Sarmiento.

Finnochiaro cuestionó que "el accionar de la policía y todo esto que viene sucediendo no es una situación aislada. Los compañeros se estaban yendo de la movilización en contra del fallo sobre Cristina y ahí es cuando los detienen. No es la primera vez que detienen a compañeros y compañeras que están militando, defendiendo alguna cuestión o haciendo una intervención artística, o como en este caso, de pegatina, y sabemos que está direccionado y que es un ataque puntual a quienes nos estamos organizando en contra de este gobierno. No había ninguna justificación en relación a por qué los detuvieron y, obviamente, ninguna orden judicial", dijo a modo de reflexión.



Ante ello, indicó que ayer hubo una asamblea interclaustros en la Facultad de Humanidades. "Estamos llamando a un estado de alerta constante, porque así como sucedió esto, nos encontramos en una situación de que le puede pasar a cualquier persona, en cualquier momento".

Y sumó: "No es casual que además el gobierno haya anunciado hace unos días que amplían las facultades de la policía federal con todo lo que está sucediendo, con que ahora te pueden investigar las redes sociales y llevarte detenido sin una orden, o revisarte la mochila y tus pertenencias, como que todo está relacionado con lo mismo".

En ese sentido, planteó: "Entendemos que el accionar de la policía para nada debería haber sido como fue, en todo caso, deberían haber charlado con esa persona sobre lo que sucedió, pero en ningún caso llevarse detenidos a dos compañeros por estar haciendo una pegatina", cuestionó.

"Gran parte de que los hayan liberado tiene que ver con que en la comisaría nos encontramos más de 150 personas, agrupaciones y organismos. Haber abordado esto de manera colectiva hizo que se genere una presión y que los puedan liberar mucho más rápido", sostuvo.

Magdalena, una de las detenidas, relató en LT8: "Después de la concentración multitudinaria salimos un grupo con unos carteles y a las pocas cuadras nos encontramos con otro grupo que salió a hacer lo mismo por otra cuadra y nos dicen que había un chico que los estaba persiguiendo e insultando, y que llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes nos pidieron ir a la comisaría".

Consultada sobre ese accionar, planteó: "Nos ponemos a pensar si hace falta seis policías motorizados y una Hilux para un grupo de jóvenes, adolescentes, por una pegatina".

El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois expresó lo ocurrido en X y planteó que se trató de "detenciones arbitrarias". "Durante la jornada de solidaridad con Cristina, dos compañeros fueron detenidos en Rosario por el delito de distribuir afiches y repartir volantes. Las detenciones arbitrarias las sufrieron dos jóvenes maravillosos que militan en Patria Grande por una Argentina humana poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón. Son un ejemplo que ojalá todos imitemos".

En ese sentido relató que Nehuen es "estudiante secundario y presidente del centro de estudiantes de su colegio", y Maga, "docente que además labura en un bar para llegar a fin de mes e integra la comisión directiva del espacio de memoria La Vigil".

Otro párrafo agrega: "Cientos de compañeros de todas las organizaciones del campo popular se presentaron en la comisaría y lograron su liberación. En la adversidad se va forjando la unidad".



También hizo un posteo al respecto la directora de CEPA y diputada nacional por UxP, Julia Strada, quien preguntó: "¿De verdad vamos a recorrer este camino de detenciones ilegales en cada marcha?".