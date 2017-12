Las conquistas sociales no se regalan

Desde Santa Fe

La bronca de los santafesinos por la reforma previsional de Mauricio Macri se manifestó ayer en las calles del microcentro. Varios miles respondieron a la convocatoria del Movimiento Obrero (que aglutina a las cinco regionales de la CGT, la CTA, el Movimiento Sindical Rosarino y los gremios más fuertes) que marchó desde la plaza del Soldado hasta la oficina de Anssés, en plena peatonal San Martín, y luego se plantó ante una sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, frente al puerto. La multitud le recordó a los nueve diputados nacionales de Cambiemos por Santa Fe su promesa de "no levantar la mano para aprobar ninguna ley contra los santafesinos y los jubilados en particular", mientras que el secretario general de la CGT, Claudio Girardi, interpeló al intendente José Corral para que diga "cómo arreglaron a los gobernadores este fin de semana para traicionar el voto popular" en el Congreso.

La marcha descargó la indignación contra los nueve diputados de Cambiemos en la provincia que apoyan la reforma Macri. Los cinco del PRO: Luciano Laspina, Gisela Scaglia, Lucas Incicco, José Nuñez y Astrid Humel (reemplazante Anita Martínez); Lucila Lehman (que responde a Elisa Carrió, su madrina de casamiento) y los tres radicales alineados con Corral: Albor Cantard, Gonzalo Del Cerro y Hugo Marcucci, quien asumió por el Frente Progresista pero se pasó al macrismo. "A cada uno de ellos se les recordó la promesa de no levantar la mano para aprobar una ley contra los santafesinos y los jubilados en particular". "Les exigimos que no convaliden este saqueo a jubilados y beneficiarios de Anssés", planteó el Movimiento Obrero, mientras algunos de sus dirigentes fueron más enfáticos acerca de que no olvidarán "el manotazo a los viejos y los pibes".

"Cómo arreglaron a los gobernadores este fin de semana para traicionar el voto popular".

El secretario general de la CGT Santa Fe le apuntó directamente a Corral, quien poco antes había atado su nombre y su destino político a la reforma previsional de Macri y les pidió a los diputados de Cambiemos que la apoyen. Así como el jueves, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estigmatizó a los legisladores de la oposición como "piqueteros", ayer Corral hizo lo mismo, los llamó "barrabravas". Girardo lo cruzó: "Corral acaba de pedir que se bajen los sueldos los sindicalistas. No hay ningún problema. Nosotros tenemos sueldos que podemos mostrar. Lo que él no puede mostrar es cómo arreglaron a los gobernadores este fin de semana para traicionar el voto popular. Traicionaron lo que prometieron, reiteradamente. Traicionaron a la gente". "Que el Presidente, los gobernadores y los diputados le expliquen a la gente por qué se van a llevar 96 mil millones porque el bono significa 4.000 millones, así que son sólo el cuatro por ciento (de los 100 mil millones que representa la reforma) intentan comprar la voluntad popular. Un desastre. Vamos muy mal", agregó Girardi.

En esa línea, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, le pidió a Miguel Lifschitz que resista la "extorsión del gobierno" de Macri. "El gobernador explicó en el Consejo Económico y Social de la provincia que había firmado el Pacto Fiscal por distintas razones. Hoy vemos que cambió su posición y plantea que una reforma previsional debe tener mayor consenso y un debate en el Congreso durante el tiempo que sean necesario". "Le pido al gobernador que no tenga dudas acerca de dónde debe estar. Tiene que estar con los intereses de los trabajadores y de los santafesinos. Seguramente, si está en ese lugar, contará con el apoyo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, que no tenga dudas", planteó Delfor.

El líder de la CTA, José Testoni coincidió que "se ha descargado sobre la Argentina una brutal política de ajuste del gobierno nacional" y eso generó la unidad del Movimiento Obrero (entre las cinco CGT de la provincia, la CTA, el Movimiento Sindical Rosarino y sindicatos como Amsafé, ATE, Festram y la UOM de Villa Constitución). "La marcha es una expresión de la confluencia de todas las centrales sindicales y de los sindicatos más importantes de la provincia que no están dispuestos a regalar las conquistas sociales".