La realidad nacional después de la proscripción a Cristina y las encuestas que circulan (todas pronostican un final ajustado con La Libertad Avanza en la ciudad) aceleraron el proceso de unidad en el campo popular. En un hecho inédito el progresismo, la izquierda y el peronismo se unifican tras la candidatura de Juan Monteverde con el objetivo de ponerle un freno a Javier Milei y que Rosario se convierta en la primera victoria de esta nueva etapa política de la Argentina.

El respaldo a la candidatura de Monteverde se hizo público en un encuentro entre referentes locales del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y Más para Santa Fe. Allí se acordó una agenda de trabajo común centrada en la defensa de la salud pública y el freno al avance del modelo de Milei en Rosario. Así, a solo una semana de las elecciones la alianza que reúne a Ciudad Futura y todo el peronismo suma ahora el apoyo del sector más importante del progresismo, que tiene como referente local al concejal Leonardo Caruana.

Al abrir el encuentro, el ex Secretario de Salud municipal y actual concejal por el FAS, Leonardo Caruana aseguró: “Vengo de una experiencia de defensa de la salud como principio y como valor junto a referentes como Hermes Binner y muchos otros. Y estoy convencido de que defender la salud es defender la democracia. Si no se defiende la vida es muy difícil que las sociedades puedan pensar en otra cosa que no sea sobrevivir. Por eso es necesario estar hoy acá y seguir construyendo juntos”.

Monteverde recogió el guante al asegurar: "Estoy muy contento de que por primera vez el peronismo, el progresismo, el socialismo y la izquierda estemos unidos. Porque juntos podemos ganarle a Milei. Va a ser un final voto a voto. Por eso hay que ser conscientes de que en esta elección, más que bancas en el Concejo, se juega la posibilidad de convertir a Rosario en la primera ciudad de Argentina en frenar el avance del modelo de crueldad y despojo que gobierna nuestro país".

Del encuentro, además de Monteverde y Caruana, participaron todos los sectores del Frente Amplio por la Soberanía con sus referentes rosarinos, quienes sumaron sus voces para marcar con contundencia no solo la necesidad de ponerle un freno a Milei en Rosario el próximo domingo, sino también la ilusión de empezar un trabajo conjunto y en unidad para el 2027.

Así lo expresó la exconcejala Lorena Carbajal: “Desde el socialismo, y luego con el FAS, siempre creímos que a nosotros nos va bien si a nuestro pueblo le va bien. Por eso hoy toca construir, sin especulaciones, un punto de quiebre ante este proceso de destrucción de todo que vive nuestro país. Por eso estamos acá. Para poner lo mejor que tenemos en este proceso".

En el mismo sentido, Sofia Botto (directora del ISEPCi Santa Fe y referenta de Libres del Sur), enfatizó: “Muchos de nosotros transitamos el Frente Progresista y nos fuimos con críticas. Construimos el Frente Amplio por la Soberanía y hoy llegamos acá justamente porque tenemos más coincidencias que diferencias. Y porque entendemos el momento histórico que estamos viviendo. Si gana Juan las elecciones, el 29 será un gran día para Rosario. Pero además será un gran mensaje para todo el país”.

Por su parte, Ariel D’orazio (referente local del FAS y subdirector de la Oficina Municipal del Consumidor), manifestó: “Es una alegría acompañar a Juan porque nos representa en la lucha por el derecho a la ciudad, en la lucha por frenar la especulación inmobiliaria en Rosario y por volver a planificar la ciudad. Ojalá que tengamos motivos para seguir festejando a partir de un triunfo este 29 de junio”.

Estas expresiones de respaldo se suman al fuerte apoyo que hizo público Mercedes Meier, quien fuera precandidata a concejala por el Frente Amplio por la Soberanía en las PASO.

Visiblemente agradecido por el apoyo de los distintos referentes, Monteverde dijo: “Como ustedes, estoy convencido de que existe una mayoría que no está de acuerdo con el rumbo violento y excluyente por el que están llevando al país. Y que no quiere que eso llegue a nuestra ciudad. Toda esa gente tiene hoy en nuestra lista la única opción que puede ganarle a Milei. El próximo domingo, desde este rincón de la patria, podemos dar un mensaje contundente para todo el país y abrir una nueva etapa política en Argentina”.

Y avisó: “Desperdiciar el voto en opciones que dividen por privilegiar sus intereses individuales, es desaprovechar la posibilidad de ponerle un límite claro al avance de la violencia y la crueldad”.

Para explicar su posicionamiento actual, Caruana aseguró: “En los noventa fui parte de un proyecto que no solo resistió la ola privatizadora menemista sino que construyó, a contramano de lo que pasaba en el país, un sistema de salud que fue un ejemplo a nivel nacional. Hoy vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para profundizar un modelo de salud que cuide a los rosarinos y no los abandone a su suerte como pretende Milei”.

En esa misma línea, Monteverde lamentó: “En algún momento, Rosario dejó de pensar en grande. Cosas que en su momento se pensaron, se pelearon y se conquistaron, hoy parecerían imposibles. Pensar en construir un Centro de Salud por barrio, desde un gobierno local, hoy sería una propuesta que se tildaría rápidamente de utópica, e imposible de llevar adelante. Pero eso en nuestra ciudad se hizo. No lo hice yo personalmente, no lo hizo tampoco mi partido, pero lo hizo mi ciudad. Y me siento tan partícipe de esas peleas y de esas conquistas como los compañeros que las realizaron. Ese es el cambio de cultura política que necesitamos. Hay que recuperar ese espíritu a la hora de hacer política y animarse a pensar en grande otra vez”.

Para cerrar, el actual concejal de Ciudad Futura y constituyente electo resaltó: “En este presente angustiante que nos toca vivir, el ejemplo de poner primero lo que tenemos en común, antes que las diferencias, es un gesto de madurez que recoge lo que la gente nos pide en la calle: que nos juntemos para construir una alternativa. Que construyamos una opción que permita convertir la bronca en esperanza”.