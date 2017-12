Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron el envío a juicio oral y público de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado en la causa en la que están acusados de direccionar la obra pública en Santa Cruz. La fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas para luego mandar el caso a sorteo de un tribunal oral, algo que ocurriría antes de fin de año, según fuentes judiciales. Según directivas de la Cámara Federal porteña esta causa podría en un futuro ser ventilada en juicio oral junto a las de los hoteles Hotesur y Los Sauces.