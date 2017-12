La creación de empleo en términos generales hasta septiembre mejoró respecto del año pasado pero aún se encuentra por debajo del desempeño de 2015, mientras que el aumento se explica ahora principalmente por trabajo tercerizado. “El lo que va del año el monotributo social creció nueve veces más que el asalariado privado”, señala un informe realizado por el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), Ernesto Mattos. Respecto del diciembre de 2015, cuando asumió Cambiemos, la cifra de asalariados privados creció hasta septiembre último 0,5 por ciento, los públicos un 6 por ciento, los empleados y empleadas en casas particulares aumentaron en 1,3 por ciento, los autónomos, un 2 por ciento y los monotributistas registraron una expansión del 9 por ciento, según cifras del Ministerio de Trabajo.

La reforma laboral, que integra el paquete de ajuste que el Gobierno intenta imponer, busca flexibilizar las condiciones de trabajo con el argumento de que hará más atractivo a las empresas tomar personal. Tras la destrucción temprana de puestos apenas asumió el Gobierno, el empleo se fue recuperando en algunos sectores, principalmente por la reactivación de la obra pública. De todos modos la creación de puestos asalariados no evidencia mejoras significativas.

Según la subsecretaria de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales de la cartera laboral en su informe sobre septiembre, “la cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector privado en septiembre de 2017 fue de 6,2 millones. En relación con el mismo mes del año anterior, se registra una variación del 1,1 por ciento, lo cual equivale a 69,1 mil puestos”. “Esto evidencia que la evolución del número de asalariados registrados del sector privado está creciendo por debajo de los niveles de 2015 aunque mejorando la performance del 2016”, señala el informe del economista del CESO.

Una parte importante del aumento interanual del empleo a septiembre se encuentra vinculado con el crecimiento observado en el sector de la Construcción, donde la cantidad de asalariados aumentó en 46.200 trabajadores. También se observó una variación positiva en términos interanuales en Comercio y reparaciones (11.600 trabajadores), Servicios sociales y de salud (10.000); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7700 y Enseñanza (7400). Por el contrario, la Industria manufacturera continúa mostrando caída interanual en la cantidad de trabajadores, con una destrucción neta de 27.000 puestos. Si bien hay una recuperación del empleo el sector manufacturero continúa con números negativos y con caída interanual.

Pero en la comparación con diciembre de 2015 todavía no arroja un alza real de los niveles de empleo. Pese al buen dato en construcción contra el piso de 2016, uno de los que el macrismo utiliza como ejemplo de brotes verdes, al realizar una comparación contra 2015 el resultado no es tan halagüeño. En septiembre de 2017 la construcción arrojo un total de 454.500 asalariados registrados, comparado contra 2016, son unos 47.000 empleos más. Si se lo compara contra mismo mes de 2015 “la diferencia es negativa en unos 1000 asalariados registrados”. “Eso significa que todavía no llegó a los niveles de 2015 pos-devaluación y apertura comercial”, dice el informe de Mattos.

Al margen de esta situación puntual, el crecimiento del empleo en su conjunto según modalidad ocupacional estuvo ampliamente liderado por los monotributistas, lo que se explica principalmente por la tercerización de puestos. “Mientras el trabajo registrado de asalariados públicos creció casi seis veces más que el asalariado privado, el de los monotributistas sociales superó en nueve veces lo que se incrementaron los asalariados privados”, concluye el informe.