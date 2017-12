El Banco Central enfrenta hoy 437.000 millones de vencimientos en letras y buscará renovar la mayor parte, pero durante la jornada el Ministerio de Finanzas realizará una licitación de Letras por 40.000 millones de pesos. A esto se suma que las aseguradoras no podrán renovar sus tenencias de Lebac y deberá pasarse a Letes. Esas empresas tienen cerca de 145 mil millones en Lebac y a medida que se vayan venciendo no podrán renovarlas. Se estima que mañana no se renovarán Letras por 50 mil millones de pesos y será Finanzas quién buscará absorber esos pesos. El Central deberá entonces mantener las tasas altas para lograr cubrir buena parte de sus vencimientos. La tasa de corto plazo de la Lebac actualmente se ubica en 28,75 por ciento anual. La licitación de Lebac se hará a 28 días, 63, 91, 147, 210 y 273 días y la cartera de Finanzas que conduce Luis Caputo ofrecerá cuatro emisiones de pesos cada una a un plazo de 84, 112, 175 y 266 días.