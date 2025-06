Por ahora no habrá nueva gira de los Rolling Stones. Pero sí habrá un nuevo disco en el corto plazo. De acuerdo con lo publicado por el tabloide británico The Sun, la banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards está trabajando desde abril en los estudios Metropolis de West London. El guitarrista, inclusive, se alojó en el lujoso hotel The Dorchester para estar cerca del estudio de grabación.

El medio británico detalló que el grupo ya ha completado trece canciones y actualmente está analizando la fecha de lanzamiento de lo que será su vigésimo quinto álbum de estudio, sucesor de Hackney Diamonds.

The Sun destacó que los miembros principales, Jagger y Richards, ambos de 81 años, junto a Ronnie Wood, de 78 años, han estado trabajando de manera reservada, junto al baterista Steve Jordan. La decisión de meterse de lleno en la creación de un nuevo disco tuvo que ver, aparentemente, con la imposibilidad de coordinar en estos meses una nueva gira.