La esquina empapelada se puede ver entrando por Humberto Primo o por San José desde Carlos Calvo. Con una altura que alcanza los dos metros, carteles con leyendas y fotos cubren la ochava sobre la que vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cientos de mensajes pegados sobre la cortina de un local cerrado y otros avanzando sobre las paredes. Y si se camina atento, por todas las calles que desembocan en ese centro por donde pasa estos días la política nacional, se encuentran adelantos de estos “altares” en paredes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de casas abandonadas. El de la Facultad es una serie de fotos con consignas contra la proscripción decoradas con corazones de cartón que hacen de sostén de los otros carteles. Y si se llega caminando por Humberto, hasta sobre el asfalto hay una imagen de cinco metros de Cristina Kirchner hecha con tizas de colores sobre el negro betún.

A primera vista, estos montajes previos y el principal parecen altares populares armados a fuerzas de cientos de manos donde se pide, se agradece, se recuerda y se lanza alguna que otra advertencia. Pero en sentido estricto más que un altar, esos armados son una especie de “adoratorios”, dispositivos de la sociabilidad y fe de las naciones indoamericanas, que luego el catolicismo recreó en los “adoratorios móviles” donde se trasladaban imágenes de santos y santas para que de rodillas se pidiera alguna intercesión o se agradeciera alguna gracia. Antes que el catolicismo se hiciera móvil, los pueblos originarios supieron construir murales como los “adoratorios de cacería” o a los ancestros, donde se realizaban rituales para pedir la buena caza, rogar perdón por los sacrificios necesarios y agradecer la abundancia. Mientras los altares paganos y cristianos tienen una dimensión sacrificial solo administrada por sacerdotes, los adoratorios de los pueblos indígenas no tenían ninguna intermediación ya que ante él todas manos, rostros y voluntades podían dejar su marca. Como esos montículos de piedra, llamados apachetas, que cualquiera puede ofrendar una piedra a la Pachamama en el norte de nuestro país.

En este adoratorio popular porteño que va por su segunda versión (la primera fue arrasada de manera cobarde una madrugada por la policía de Jorge Macri) son ya incontables las manos que suman un aporte, como Cecilia, una cordobesa de Alta Gracia, que ahora vive en el Gran Buenos Aires en un casita que se compró con su trabajo durante el Gobierno de Cristina: “Vine hoy que es feriado. Quise venir antes pero no pude por el trabajo. Vine a agradecerle y porque también es injusto lo que le hicieron”. Mientras habla de manera suave saca de una bolsita un cartelito hecho con papel protegido por folios que pega con una cinta ancha sobre un espacio libre de esa abarrotada escena donde nadie tapa el mensaje anterior por lo que lo que parece un amasijo, es en realidad un diálogo, un coro de voces que en su gran mayoría agradecen, alientan, juran lealtad y piden libertad. E intercalado entre tanto aliento también aparecen las críticas, los llamados de atención, “Magneto mafioso”, “Clarín miente” y los más modernos “Googlea AEA”, “Googlea Rosatti” entre otros actores del dispositivo del lawfare y la proscripción picantean sin agriar.

Ese coro impreso deja huellas geográficas, pertenencias políticas, consignas generales y, mayoritariamente, historias particulares. Salta se mezcla con Lomas de Zamora, Goya con Tierra del Fuego, La Matanza con Palermo, Hurlingham con San Rafael Mendoza, Coronel Suárez con Formosa, Avellaneda con Pringles: marcas de un movimiento diario continuo y de la multitudinaria marcha hacia Plaza de Mayo cuando cientos de miles fueron el muro de contención de la foto que la derecha sigue buscando: Cristina tras rejas. Contra la proscripción y esos intentos antidemocráticos no solo hablan en esa pared localidades y regiones, sino también sindicatos, universidades, movimientos de la diversidad, migrantes, vecinos, científicos, agrupaciones políticas, estudiantes, jubilados y voces anónimas, la mayoría. Lejos de consignas abstractas agradecen de manera puntual el haber podido comprar una casa, la jubilación, los remedios, las vacunas, las políticas a favor de las personas con discapacidad, el primer auto, la universidad pública y hasta una carrera científica. Un cartel escrito sobre una hoja tamaño legal resume en una lista prolija y detallada los cinco logros típicos de una clase media que hoy parece sufrir amnesia selectiva en su devenir gorila, quizá porque carecen de la gracia del agradecer.

Dice el cartel: “Gracias!!!! 1° Jubilación de mi mamá, 2° Mi primer trabajo con recibo de sueldo, 3° Vacaciones, 4° Estudio de mis hijos en la universidad pública (abogado, profesor de psicología y programador) y 5° Mi primer 0 km”. Quien escribió este cartel sintetizó lo que se repite en otros cientos que dan cuenta de una memoria viva y leal, de un principio de realidad que hoy parece negado entre quienes sufriendo miseria se arrodillan ante sus verdugos. Memoria y gracia es algo que el pastor luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, asesinado en el campo de concentración de Flossenbürg, supo enunciar en una carta desde su encierro: “La intensidad de los recuerdos surge siempre de la intensidad de la gratitud”. Gratitud que en esa pared no siempre es solemne y se permite la ironía como una que se lee con sonrisa: “Gracias por jubilar a mi mamá gorila”, pegado a escasa distancia de otro extra large, donde un chubutense escribe una especie de ensayo-poesía “Querían una mujer humillada y un pueblo triste. La fiesta del pueblo los atonta, los indigna porque es digno lo que se reúne y brilla” se lee en un pasaje antes de rematar “Son lobos pequeñitos convertidos en hienas reidoras del poder”.

Ese mismo poder que proscribió al peronismo desde 1955 y masacró siempre que pudo y que es recordado con un artesanal y didáctico cartel en el que pegaron la tapa del libro “Operación masacre” de Rodolfo Walsh y resaltaron de modo muy pedagógico, con fibrón fluor naranja el título y verde, algunos pasajes de “El fusilado que vive”. Esta producción convive con las hojas escritas con fibra a mano alzada y con decenas de dibujos de pibes que dan el toque salita naranja: Cristina con corona y cetro, Cristina siendo abrazada por un niño con mochila y el más escueto dibujo firmado, con letra temblorosa infantil, con un austero “Luna”. Y la presencia de los más peques continúa con varios “Zambas” locales todavía morocho, argento y ajeno a la desembozada bajada de línea libertaria. Este Zamba tiene globitos de diálogo reivindicando la Patria, su historia y llamados a la dignidad y la resistencia.

En este adoratorio popular no hay silencio ni pompa triste, porque hay comunión popular, conmemoración ciudadana, pedido de justicia y apuesta colectiva por un futuro de bienaventuranzas. Este ritual periódico no afloja a pesar de los deseos fachos de tanto periodista operador. Y su futuro ya comenzó a ser delineado por la propia Cristina cuando llamó a redirigir el banderazo a Parque Lezama. La gente circula, pasan autos tocando bocina saludando a quienes se paran debajo del balcón casi peligrosa y absurdamente censurado. Cámaras de todos los canales locales y algunos extranjeros montan guardia mientras personas sueltas llegan con banderas atadas al cuello o en su mano, con cartelitos de reconocimiento y pedidos de libertad que luego terminarán pegados en el adoratorio. Caminan sin plan por esas esquinas dialogando, opinando en un susurro que suena a oración de pedido y gracia que espera ser atendida y escuchada no por un ser mítico fuera de la historia, sino por quienes creen que en este mundo y esta vida sin gratitud y memoria no hay futuro posible.