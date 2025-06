El Manchester City venció 6-0 al Al Ain emiratí en la trasnoche del domingo en lo que podría ser un antes y un después para el Diablito Echeverri, quien fue titular por primera vez en el club y se mandó un lindo gol de tiro libre.

Corría el minuto 27 cuando el chaqueño se apoderó de un tiro libre desde la derecha que parecía propicio para la zurda del portugués Bernardo Silva. Pero, generosidad mediante de sus compañeros, el que le pegó fue el pibe de 19 años en apenas su tercer partido desde que llegó a inicios de año y, con más potencia que dirección, dejó con una rodilla en el piso al arquero Khalid Eisa, el mismo de la eliminación por penales a River en 2018.

A pesar del buen rendimiento del ex River, bastante activo además del gol, Pep Guardiola lo sacó en el entretiempo, fiel a su estilo, como para no malacostumbrar a los seguidores del argentino. En su lugar entró Phil Foden.

Los otros goles del encuentro los marcaron el alemán Ilkay Gündogan a los 8 minutos; el noruego Erling Haaland, de penal en el quinto minuto de descuento de la primera parte; nuevamente Gündogan a los 73; el también noruego Oscar Bobb a los 84; y el francés Rayan Cherki a los 89.

En el elenco de los Emiratos Árabes Unidos fue titular el defensor rosarino ex Central Facundo Zabala (no llegó a debutar en nuestro fútbol) e ingresó en la segunda parte el atacante ex San Lorenzo Matías Palacios.



Este Grupo G del Mundial de Clubes quedó con Juventus y Manchester City como líderes con puntaje perfecto y, por ende, ya clasificados a octavos de final. Se enfrentarán en la tercera fecha el jueves desde las 16 por la punta de la zona y, en caso de un empate, quedarán primeros los italianos por mejor diferencia de gol (+8 contra +6). Eliminados quedaron Wydad de Marruecos y Al Ain en, acaso, el peor grupo del Mundial o, al menos, el único que llegó a la última fecha con casi todo definido.