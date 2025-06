El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, enfrenta una crisis inusitada de su gestión, a partir de haberle retirado el permiso a un club de fútbol infantil para desarrollar su actividad en un predio municipal. La situación enfrentó al jefe municipal con la oposición en el Concejo y la comunidad que participa de la asociación civil Caranchos Fútbol Club, al punto que ayer se radicó una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La reacción penal la encaró la presidenta de la entidad sin fines de lucro, Nadia Capello, y apunta a un conflicto de arrastre.

Caranchos Fútbol Club es una institución que promueve el fútbol infantil de manera recreativa en esta ciudad del departamento San Lorenzo. En 2023 firmó un convenio anual con el municipio para realizar su práctica deportiva en un predio del Parque Sarmiento. El acuerdo se renovó una vez, pero en diciembre pasado el intendente decidió no repetirlo y desocupar el predio a pesar de que el club ya participaba de ligas infantiles y había movilizado a unos 120 socios.

La entidad acudió al Concejo ante la negativa de Vázquez para renovar el convenio. Fue en marzo que ese parlamento sancionó una ordenanza por la cual reconocía la asociación y su función social, y le cedía por diez años el uso del predio para fines deportivos y sociales.

No pareció una cuestión menor para el intendente, que pocos después, el 9 de abril, vetó esa ordenanza. A la semana siguiente, el Concejo hizo uso de mayoría especial como lo prevé la Ley Orgánica de Municipalidades e insistió con la vigencia de la norma nº 2936/25. Tal mecanismo dejó sin efecto el veto del intendente, explicó el abogado Fernando Acevedo, patrocinante de la asociación civil en la causa.

No obstante, Vázquez persistió en su postura. El 30 de abril pasado emitió el decreto nº 97/25 por el que declaró la "no promulgación ni publicación de la ordenanza". "Además, el 14 de junio, tras recibir una carta documento intimándolo a cumplir la normativa, el intendente publicó en su cuenta de Facebook comentarios públicos despectivos sobre el club y su reclamo, reafirmando su negativa a ceder el predio", explicó el letrado.

Desde entonces, el titular del Ejecutivo de Carcarañá cerró el asunto y sus denunciantes consideran que no dio respuesta formal a la intimación legal ni acató la ordenanza que le restituye a la entidad deportiva el uso del terreno.

"La denuncia se basa en que el intendente Miguel Ángel Vázquez está incumpliendo deliberadamente la Ordenanza N° 2936/25, la cual, al ser insistida por el Concejo con la mayoría legal, se convierte en una ley de cumplimiento obligatorio. La Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe establece que es atribución del Intendente promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo y proveer a su ejecución", precisó Gustavo Feldman, abogado que también participa del patrocinio legal del club.

"El intendente ha demostrado un desapego absoluto por la ley y por el pueblo de Carcarañá. No solo por los 110 chicos que usufructúan el club, una asociación civil sin fines de lucro, sino de todo el pueblo de Carcarañá. Porque si el intendente no abandona esta actitud autoritaria de pretender estar por encima de la ley y de la voluntad de los concejales que por dos tercios anularon el veto del intendente, el día de mañana tendrá que soportar una acción en lo contencioso administrativo no contra el intendente a nivel personal sino, lamentablemente, contra la Municipalidad de Carcarañá", advirtió Feldman.