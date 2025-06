La Libertad Avanza Uruguay, agrupación que fue presentada días atrás en la Corte Electoral, no está alcanzando las 1350 firmas necesarias para su habilitación como partido. Varias de las firmas que fueron presentadas por el partido inspirado en el modelo de Javier Milei estarían repetidas y otras no corresponderían a la credencial. De acuerdo con el periodista Martín Duarte, la justicia electoral le dará 20 días a los libertarios para que junten las firmas que le faltan, aunque deberán sortear otro obstáculo: un convencional del Partido Colorado presentó una denuncia ante la justicia por "injerencia del gobierno argentino", debido a la incursión en la campaña libertaria de la ministra de Justicia Patricia Bullrich.

La Libertad (no) Avanza

Nicolás Quintana, líder de LLA Uruguay, aseguró que espera la aprobación por parte de la Corte Electoral de las más de 1.400 firmas presentadas, el estatuto y la carta de principios. Según el artículo 7 de la ley 18.485 de partidos políticos, se requieren 1350 firmas para la aprobación. Consultado por Montevideo Portal, Quintana dijo ser consciente del "histórico descarte de firmas" de entre un "20 y un 30 por ciento" que la Corte Electoral considera inválidas.

"Capaz que descartaron firmas y piden más firmas, que es lo más normal del mundo cuando inscribís un partido", explicó Quintana en relación a las dudas respecto al proceso de inscripción del partido libertario. El militante se mostró molesto debido a que a mediados de este mes el convencional colorado, Esequiel Ibarra, denunció a LLA Uruguay al entender que el partido viola la Constitución por la injerencia extranjera de políticos como la ministra Patricia Bullrich.

La denuncia por injerencia

La denuncia presentada ante la Corte Electoral indica que se viola el artículo 2 de la Constitución que establece que la República "es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero". "No estamos ante un simple trasvase ideológico, sino ante una sucursal política regional con mando externo, que se instala con el aval expreso de un poder ejecutivo extranjero", sostiene la denuncia radicada por Ibarra, de acuerdo al diario El Observador. La presentación judicial incluye comentarios de la senadora Florencia Arietto o el parlamentario del Mercosur Iván Dubois.

"No hay injerencia de ningún poder extranjero en el Uruguay. Es ridícula la hipótesis, fruto de la desesperación que genera que se cree un proyecto que viene para cortar, amputar y eliminar los privilegios de casta de la política", respondió Quintana a Montevideo Portal y realizó un llamativo paralelismo con un expresidente colorado: "José Batlle y Ordóñez inspira su ideario en Europa. Entonces, es ridículo pensar que aquel que se llama batllista está realizando una injerencia extranjera porque su inspiración está en las ideas que tomó Batlle y Ordóñez de Europa".

El pasado 9 de junio, Bullrich grabó un video compartido por la cuenta en X de la sucursal uruguaya de LLA. "Quiero mandar un saludo muy grande a nuestros hermanos uruguayos, que acaban de inscribir el partido La Libertad Avanza en Uruguay. Así que ya se abrió el camino, ya se abrió la senda para que la libertad llegue con toda su fuerza a Uruguay, nuestro país hermano", destacó la ministra.

En la presentación del partido, Quintana explicó que La Libertad Avanza "es una alianza de liberales y libertarios, conservadores y patriotas". "Ustedes vieron los saludos que vinieron de la hermana República Argentina. (...) Uruguay es un país distinto a la Argentina, con otro tipo de desafíos, pero tenemos el mismo problema: Estamos muriendo por el socialismo, estamos muriendo de ideologías colectivistas", dijo el exdirigente de Cabildo Abierto.

Quintana manifestó también que LLA Uruguay no tiene "un mango" y no recibió aportes desde Argentina. En diálogo con Montevideo Portal aseguró que "el objetivo humilde" de su partido es ganar las elecciones en 2029, mientras que su objetivo "más osado es que Uruguay sea un país del primer mundo". Para alcanzar esa meta, repitió uno de los mantras de Milei: "Pasarle la motosierra al Estado para generar que no sigamos endeudándonos".