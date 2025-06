La escuela Dámaso Centeno, a cargo del Ministerio de Defensa de Luis Petri, atraviesa su "mayor crisis educativa". Así la califican las familias de los y las estudiantes del instituto de dependencia militar en el que los docentes, encuadrados como empleados de la administración pública, cobran la mitad que sus pares porteños. Advierten que en el colegio ya se registra un éxodo de alrededor del 40 por ciento de su trabajadores y trabajadoras, que no pueden sobrevivir con salarios de apenas 350 mil pesos por turno. En el medio, denuncias sindicales por irregularidades en el manejo de los fondos educativos por parte de las fuerzas armadas.

La situación no es nueva pero está "peor que nunca", según advierten a este diario los trabajadores del instituto de avenida Rivadavia al 5500, en el barrio de Caballito. Aunque el problema de fondo es "sistemático" por el encuadramiento de sus trabajos como empleados de la Administración Pública Nacional, en las anteriores administraciones al menos tenían algunas respuestas. El delegado Alan Ojeda señala a Página/12 que en 2018, durante la gestión de Defensa de Oscar Aguad en el gobierno de Mauricio Macri, al menos lograron una primera negociación que, aunque ardua, logró subir el índice salarial, mientras que en 2020, ya durante la presidencia de Alberto Fernández, tuvieron un aumento que "casi equiparó el sueldo a los docentes porteños, aunque sin que hubiera homologación de los convenios".

Ahora, sin embargo, aseguran no tener respuesta alguna: "En última instancia, Macri por lo menos tenía el decoro de que cuando se armaba un lío intentaba apagarlo. Pero en este caso ya van como cuatro o cinco reuniones en el ministerio que nos dicen que no sucesivamente. Empezamos el reclamo desde el año pasado, ya hicimos como 15 paros desde entonces, y no tenemos respuesta. Creemos que hay una cuestión política más que económica, porque la plata está, pero si nos dan la equiparación implicaría un aumento que saldría en los medios como si fuera un aumento del 100 por ciento y eso les destruye cualquier discusión sobre cuánto pueden pisar los salarios en las paritarias", advierte Ojeda.

La equiparación salarial que piden los y las docentes implicaría duplicar los magros salarios que reciben. El delegado asegura que hoy un docente ingresante cobra alrededor de 350 mil pesos por cargo, mientras que "los docentes de la Ciudad están arriba de 700 mil". Por eso la discusión de fondo no es sólo la equiparación del sueldo, sino que los docentes del instituto y de las otras 26 instituciones educativas que dependen de las fuerzas armadas en el país sean reconocidos formalmente como docentes según los convenios de cada jurisdicción, para que los aumentos se correspondan automáticamente con ellos.

Este jueves al mediodía los y las docentes, junto a estudiantes y familiares del Centeno realizaron un abrazo simbólico a la escuela. Los padres y madres del colegio difundieron, en paralelo, un video sobre la situación del lugar en el que aseguran que "este no es un reclamo salarial más", porque "estamos atravesando la mayor crisis educativa del instituto". "Por la falta de respuesta del Ministerio de Defensa, los docentes se nos van y, aunque las autoridades hacen su mayor esfuerzo, nadie quiere los cargos y nada alcanza para asegurar el derecho a la educación de nuestros hijos".

En 2018, en el medio del conflicto con el ministerio de Aguad por el que finalmente los y las docentes lograron un leve aumento, el colegio ya había atravesado una situación similar con un éxodo de trabajadores y trabajadoras que llegó a traducirse en alrededor de 300 horas cátedra sin cubrir en el colegio. Ahora, la cuestión es mucho peor. Según precisa Ojeda, entre licencias y renuncias, en los últimos meses de conflicto se fueron del lugar más de 70 personas "sobre un total de cerca de 190 que teníamos entre docentes y preceptores", lo que constituye alrededor del 40 por ciento de la planta.

El Centeno, famoso entre otros motivos por ser el instituto en el que se conocieron estudiando Charly García y Nito Mestre, es históricamente reconocido por su nivel educativo al punto de lo que el delegado califica como "el horizonte de ser una escuela preuniversitaria". Eso, sostiene, ahora "se está viniendo a pique": "Ya ni siquiera se inscribe gente... ¿quién se va a inscribir en esta situación en la que todo se está viniendo abajo?", se lamenta el docente. En el instituto de gestión militar también estudió la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que el 24 de marzo de este año fue noticia porque su director, Juan Sancho Vilarullo, difundió por Whatsapp un meme del alfajor "Jorgito" intervenida con la cara de Jorge Rafael Videla y la frase "para tu amigo zurdito".

La situación crítica se desarrolla, además, en el marco de las denuncias que el gremio de los trabajadores estatales viene llevando adelante por irregularidades en el manejo de los fondos educativos por parte de las fuerzas armadas en sus 27 institutos en general. Según una investigación realizada por el sindicato, publicada semanas atrás, las fuerzas "solo justifican el 25 por ciento de los recursos afectados a la estructura educativa por el Ministerio de Defensa". "Cada instituto de formación militar utiliza entre 5 mil y 6 mil horas anuales para sostener su planta docente. Actualmente son 27 los institutos educativos existentes, por lo que el total asciende a 160 mil horas. Esto deja un remanente de más de 520 mil horas sin justificar", alerta.

Ojeda explica, a su vez, que "incluso contando a todos los docentes a nivel nacional de las fuerzas armadas, y usando la hipótesis del máximo de horas de cada uno, cosa que en muchos casos no se alcanza, queda un saldo de cientos de miles de horas que las fuerzas armadas dilapidan". Según el docente, la sospecha principal del sindicato es que ese remanente "se dilapida otorgando horas cátedras a civiles que no son docentes".