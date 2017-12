El presidente Mauricio Macri agradeció “a la policía por la labor que hizo ayer” en el operativo que derivó en una nueva y salvaje represión contra las masivas manifestaciones en repudio a la cuestionada ley de reforma previsional. El mandatario anticipó esta misma a tarde dictará el decreto que establece una compensación por única vez por el cambio en el método de cálculo de los haberes jubilatorios y aseguró que con el cambio “los jubilados van a estar mejor de lo que estuvieron este año”. Además, acusó a diputados de la oposición de “incitar a la violencia” y autoelogió su gestión: “El mundo dice ‘estos señores se despertaron’.”

“En la Argentina se vive un clima de paz” y los hechos de violencia de ayer fueron producto de “una violencia orquestada que vamos a enfrentar junto con la Justicia” para determinar las responsabilidades. Dijo, aseguró, que “hubo diputados de la Nación que incitaron a la violencia”.

La única referencia que hizo sobre los multitudinarios cacerolazos fue para expresar su “respeto de que haya gente que piense que estas reformas no son buenas” y dijo “comprenderlo” porque “sería inusual que hubiese unanimidad”. Además, les pidió a los manifestantes “que dejen una ranura para creer” que esa ley es “buena”. “Es importante que no se cierren totalmente sin siquiera dale una oportunidad”, insistió.

En lo que fue enfático fue en su cerrada defensa a las fuerzas de seguridad porque, según dijo, "los policías también son argentinos". Lamentó que "ochenta" de ellos hayan sido heridos durante los disturbios y justificó el operativo represivo: "Todo es perfectible. No les pidamos a ellos una perfección que no tenemos nosotros. No les pidamos de accionar perfecto, lo cual no significa que vayamos a avalar abusos de poder”, definió.

El jefe de Estado tuvo esas definiciones durante una conferencia en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a pocas horas de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley la iniciativa que reduce el porcentaje de incremento anual a las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con el voto del oficialismo y de diputados de extracción peronista.