Este sábado, a las 20 hs, y el domingo, a las 18:30, en el auditorio de ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434), el Ensamble ArtHaus estará interpretando “Kontakte”: obra esencial del compositor alemán Karlheinz Stockhausen. Concebida entre 1958 y 1960, la pieza cuenta con dos versiones. Una propiamente electrónica, en tanto que la otra, que fue la elegida para la ocasión, estuvo ideada para electrónica, piano y percusión. “También consideramos hacer Sirius, que es otra pieza electrónica muy linda y pensada para tres músicos”, explica Lucas Fagin, fundador y compositor del ensamble. “Pero lo que nos interesó de ésta es que tiene una cosa virtuosa de los músicos en términos de la sincronía”.

-¿A qué te referís concretamente?

-Me refiero a que es interesante y compleja la sincronización de las partes instrumentales con la electrónica porque no hay un clic. Los músicos no usan un metrónomo interno que les permita correr de manera paralela con la electrónica, sino que tienen que memorizar los eventos y estar permanentemente atentos a la escucha de lo que pasa. Es una pieza que marcó a los músicos desde que se estrenó.

-De entre los conciertos que programaron para la Temporada 2025, ¿por qué decidieron incluir a Stockhausen?

-Nos interesó hacer a Stockhausen en particular porque tenemos una visión de programación con varios ejes. Uno de ellos es tocar piezas icónicas que hayan impactado en el desarrollo de artistas locales. Y, por otro lado, mostrar lo que pasa en la Argentina y el mundo hoy con la música experimental y la música contemporánea. A pesar de que tocamos clásicos, intentamos tener una visión abierta y crítica. Una apertura en la escucha en la que se entienda la importancia de esa pieza en la música, más allá del vínculo emocional. Si bien nuestro público está compuesto por músicos y el nicho, hacemos un esfuerzo por abrir territorio.

-Ésta es una pieza muy importante en términos del uso del espacio.

-Además, fue una pieza compuesta en cuatro canales, que es como se tocará, lo que hoy es una obviedad. Aunque en ese tiempo era algo innovador. También utilizó una mesa giratoria, con micrófonos alrededor, para simular las trayectorias circulares de los sonidos y su vínculo con los instrumentos. La mayor parte de las herramientas que Stockhausen usó para producir los sonidos electrónicos no estaban hechas para hacer música, sino que fueron pensadas para la práctica radiofónica. De hecho, Kontakte fue creada en el estudio de radio de Colonia (se refiere a la Westdeutscher Rundfunk, de carácter estatal), fundada poco antes. Él estaba en territorio desconocido en aquel entonces, y eso es lo espectacular de un artista que se pone a montar una pieza como ésta. No había más que incertidumbres sobre el resultado, y seguramente tuvo la resistencia de varios sectores.

-¿Cuánta cuota de apropiación hubo de parte del Ensamble?

-Así como lo era Stockhausen, la partitura de la pieza es muy determinista y obsesiva, en muchos aspectos. Incluso, marca exactamente dónde tenés que posicionar los 10 micrófonos que sirven para amplificar y generar una pequeña sombra de los instrumentos. El primer trabajo es el de los músicos, para tratar de generar una mixtura y una sincronía con la electrónica. Y luego se mide detalle por detalle. Ésta es una pieza muy espasmódica, basada en el instante. Lo que quiere decir que hay poco desarrollo a largo plazo, y el foco está puesto en lo que pasa en cada instante. Como si no hubiera pasado ni futuro. Si bien las notas están escritas, sí se puede variar el fraseo. Y eso implica una cuota de libertad. Así que los músicos eligen las velocidades, los tempos, los ataques y las dinámicas.

-El clímax de la pieza se encuentra en la mitad de su desarrollo. ¿Creés que en la actualidad tiene el mismo impacto que cuando fue compuesta?

-Mi percepción es que cambió con el tiempo porque yo también cambié. Esa pieza fue muy desestabilizante en los años 60, y, muy al contrario de lo que hubiera pensado Stockhausen en aquel momento, sigue siéndolo aún hoy para el común de los mortales.

-Kontakte es quizá la última pieza para cinta de Stockhausen en la que intervienen las proporciones seriadas. ¿Cómo ves en retrospectiva la relevancia del serialismo integral en la música?

-La idea del serialismo integral, a partir de la cual se supone que Kontakte fue compuesta, a mí lo que me extraña de esas prácticas es que veces pareciera que es una necesidad de control muy fuerte. ¿Cómo llegas a ese serialismo integral? ¿A través de la practica y de lo sensible o a partir de la especulación racional? A veces, y desde un punto crítico, mi sensación es que tiene que ver más con la especulación intelectual que con la traslación de una práctica sensible hacia un sistema determinado.

El programa de este fin de semana lo completan Horacio Vaggione, quien presentará Shifting Mirrors, pieza creada en 2016 para saxo alto y electrónica fija. Mientras que Natalia Solomonoff estrenará Kinhin, para flauta, clarinete, trompeta y contrabajo, resultante de un encargo de parte de ArtHaus. El cierre será con Kontakte (su duración es de 35 minutos), al que Fagin se refiere como un “concierto chiquito”, en término de músicos. Y es que el Ensamble ArtHaus, que en esta oportunidad no contará con la dirección de Pablo Druker, por la dimensión del espectáculo suele actuar con 12 músicos en escena. Lo que se podrá apreciar cuando toquen La bella y la bestia, de Philip Glass (compuesta para la homónima película del realizador francés Jean Cocteau) en el Teatro Colón, ), el próximo 12 de agosto.

-¿Cómo se refleja el impacto del legado de Stockhausen en el ciudadano de a pie?

-Es una discusión que me remite a qué es transformador y qué no. Podés tener un concierto de Airbag en River, para 80 mil personas, y no transformaste nada. Por más que tuviste un estímulo y la gente se haya divertido. No abriste ninguna ventana nueva. Pero vos podés hacer a Stockhausen, incluso para 15 personas, y de repente con eso transformaste algo porque el objeto que él puso en el mundo es transformador. Mientras que Airbag mantiene el statu quo.