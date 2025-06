Al departamento lo había alquilado yo; estaba a mi nombre, Jorge Cinotti. Ocurrió un mes o más después, justo ya nos habían traído todos los muebles. Estábamos durmiendo y en mitad de la noche, me despierto. Tal vez haya sido la sed; era verano y eran los primeros días de calor intenso. A mi lado, Andrea ya estaba despierta, tendida, tensa, apenas si giró su cabeza e hizo una sonrisa rara; le brillaron los dientes.

-Andrea -la llamé muy bajo.

Ella no respondió; y cuando quise tomar su mano, mi derecha su mano izquierda -yo ocupaba el lado derecho de la cama-, ella la apartó con rudeza. Era una mano áspera y ruda, la que apartó. Luego, las cruzó encima de su pecho de niña y pude ver que tenía los nudillos azules e hinchados, hasta sangrantes. Ella se volvió hacia su lado y con un ronquido que yo no le conocía y que más parecía un estertor, se durmió. El calor acabó por vencerme y también yo caí rendido. Cuando desperté, varias horas después, lo sucedido me pareció nada más que una alucinación de la noche y no le di ninguna importancia.

Cada uno marchó a su trabajo, bebí el café negro cargado, de un tirón, y ella me lanzó un paquetito primorosamente armado que contenía un sándwich de pan lactal y dos tajadas de queso gouda. Andrea preparaba mi vianda de los mediodías; decía que una esposa debe procurar que su marido se alimente aun cuando no sea delante de ella, y que todo hombre, en ese sentido, debe ser un poco como Pedro Picapiedras cuando marcha a la cantera.

Fue a la noche siguiente, cuando se repitió la escena, que me preocupé. Todo fue idéntico, al principio, desperté sudado y ella estaba a mi lado, despierta ya y con esa sonrisa rara. Esta vez la contemplé con intensidad, para que supiera que yo estaba ahí, alerta. Ella, entonces, se sentó en la cama, tan tiesa como si en vez de columna vertebral estuviera sostenida por una barra de hierro de la mollera al coxis, y dijo con total claridad:

-No quiero que estés acá. Te pido que te vayas.

-Andrea… -susurré.

-Eduardo -corrigió.

Pensé que Andrea estaba sonámbula. A veces el estrés hace que las personas no puedan descansar y sufran distintos trastornos del sueño, como el insomnio, las pesadillas, o el sonambulismo, que es una forma de estar dormido y estar despierto a la vez.

Unos momentos después, Andrea se volvió de su lado, exactamente igual a la noche anterior y roncó con ese estertor gastado de su pecho, perruno, agónico. Ya no pude dormirme; pasé el resto de la noche en vela, y a eso de las siete, cuando abría el chino de la vuelta, fui por un cartón de leche y unas galletas, algo que me asiente en el estómago. Preparé el desayuno para los dos; era un día jueves. Ella estaba sonriente, fresca, le pedí unos minutos para hablarle de algo importante, algo que estaba sucediendo por las noches. ¿Quién era Eduardo?, empecé. Ella rió, me preguntó si se trataban de celos mañaneros; no conocía ningún Eduardo, nunca. No tenía a ninguno en la memoria y su jefe en el banco, en la sección comercial, se llamaba Avian Kingenberg; el resto eran todas mujeres. Hubo un Eduardo, una vez, Eduardo Schwarz que pidió un préstamo al banco para evitar un desalojo; no le dieron el préstamo, lo desalojaron y el tipo murió al poco tiempo de malvivir en la calle, de hipotermia. Juró venganza contra el gerente, el tesorero y los cajeros. Fue el tiempo en que ella recién era empleada y sólo se encargaba de poner los sellos de las resoluciones del gerente. No tenía importante. Y Eduardos como ese, al tuntún, conocía un montón: uno del gimnasio, otro de la verdulería…

Así que, preparado para incursionar en un áspero territorio, declaré que ella me hubo echado de la casa la noche anterior; que había pronunciado el nombre Eduardo y todo había sido muy extraño, incluso ella había tenido una voz rara que casi no parecía su voz de siempre. ¿Puede una persona ser poseída por alguien que no conoce? Andrea puso los brazos en jarra, miró la hora en su reloj pulsera y me dispuse para soportar el huracán que se venía. La breve conversación terminó finalmente con un portazo de Andrea, acusándome de loco y que pronto me hiciera atender por un psiquiatra, cuanto antes, mejor.

Todo el día me quedé pensando que tal vez ella tuviera razón. Para mí también había sido estresante mudarnos juntos, pedir un traslado en el trabajo, que me pasaran a un museo que estuviera más cerca del nuevo domicilio.

Volví a casa a pie; tuve que haber tardado una hora más en la caminata, que en el regreso habitual. Cuando llegué, Andrea estaba en la cocina preparando una picada: cortaba el queso en precisos cubos. El último tiempo, el gran calor le había quitado las ganas de cocinar los platos gourmet que aprendió mirando un canal de la televisión, y hacía días que nos limitábamos a picotear de una gran bandeja, fiambres retorcidos y snacks demasiado salados. Sonreí, porque tanta dedicación sólo podía indicar que la tormenta había pasado; me quité la chaqueta, la colgué del perchero y ya me disponía a ir a abrazar a Andrea por detrás, cuando ella se volvió. Tenía en la mano el cuchillo chuletero que no sirve para cortar queso, y me enfrentó con su voz de hombre y los ojos rojos:

-¿Todavía no te fuiste?

Por un pelo esquivé el cuchillo que lanzó a mi cabeza y quedó clavado en la pared. Ella, sin inmutarse, abrió el cajón de los cubiertos y agarró otro cuchillo, igual de peligroso, y que le recomendaron comprar en un programa de comida japonesa. Fui hacia la sala, metí la mano en el florero para sacar la plata que quedaba del mes, el ahorro que estábamos haciendo para una escapada a las sierras; sentí el filo del segundo cuchillo llego a rozarme la oreja y abandoné mi idea. En dos zancadas alcancé la puerta de entrada y salí. De inmediato, tomé un taxi en la calle y me fui al único hotel en el que, siendo porteño de nacimiento, había parado alguna vez cuando mi madre llenó la casa de albañiles, un verano, para repararla. Me resulta difícil recordar cómo pasé esa noche; mi memoria está en blanco. Supongo que la pasé cavilando, porque a la mañana siguiente ya tenía decidido separarme de Andrea, costara lo que costara, y así se lo comuniqué a ella, cuando me llamó, a eso de las diez de la mañana. Sonaba alterada por mi decisión y me llamó loco y cretino, pero no cedí.

Después, no la ví más.

Tiempo más tarde, un año o algo más quizás, alguien que me crucé por la calle y a quien conocía de mi trabajo, me contó que Andrea se había repuesto de la ruptura amorosa, y había vuelto a estar en pareja. Ella y su nueva pareja conservaron el departamento que yo había alquilado y vivieron allí. Andrea tampoco tuvo suerte esa vez, suspiró mi interlocutor e hizo una seña con las manos, señalando arriba el cielo nublado de ese día: cuestiones de la suerte de cada uno, indicó. Al parecer el muchacho era adicto a las drogas, prosiguió, y al poco tiempo de convivir con ella apareció acuchillado en la cocina; un cuchillo de cocina le abrió en dos la garganta. Andrea se convirtió en la principal sospechosa del crimen, por supuesto, aunque no se pudo probar nada. Las huellas en el mango del cuchillo no coincidieron con las suyas, ni con la de ningún criminal que tuviera registro la policía. Había una palabra escrita con sangre en el espejo del baño, S-C-H-W-A-R-Z; tampoco sirvió para esclarecer el caso. La policía achacó el crimen a un ajuste de cuentas de un dealer furioso. Poco después, cerró el caso. El cuerpo del muchacho estuvo en la morgue, pero ella no lo reclamó. Algunos, sin embargo, dicen que Andrea lo quería. Dicen que ella aseguró que no volvería a convivir con nadie.