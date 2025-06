Central no hizo un buen partido ante Unión. La elección de Ariel Holan de jugar sin delanteros no tuvo ninguna explicación. El canaya careció de juego, más aún de protagonismo en el área rival, y llegó a los penales por las atajadas de Jorge Broun y los despejes de Carlos Quintana. Pero en la definición desde los doce pasos el que sobresalió fue el arquero tatengue, Matías Tagliamonte, con dos atajadas, y el canaya fue eliminado de Copa Argentina otra vez en las primeras fases, como ocurre desde hace siete temporadas. La frustración en Arroyito fue grande porque a pesar de todas las dificultades en su actuación, Ignacio Malcorra falló un tiro penal en el segundo tiempo.

El equipo no tuvo ritmo de juego. Lógico al salir de la pretemporada. A Unión le pasó lo mismo. La diferencia entre los equipos es que el tatengue salió a la cancha con una idea tan sencilla como clara, mientras que el canaya no se entendió qué partido quiso hacer, al menos en ataque. Porque Holan decidió apostar por la improvisación y ubicó de delantero a Giaccone. Dejó a Módica en el banco de suplente porque entendió que sus casi once meses de inactividad no lo iban a tener el buena sintonía. Pero, claro, Giaccone estuvo incómodo todo el partido, no tuvo presencia en el área de Tagliamonte, como se podía esperar, y tampoco ayudó el errático rendimiento de Duarte y el juego disperso de Campaz.

No por eso Unión fue superior. Pero el equipo de Madelón mostraba, de a ratos, aciertos en sus intentos. Gamba exigió a Broun con remate de afuera del área y luego el uno auriazul desvió en una gran atajada un tiro libre de Martínez. La respuesta de Central estuvo en un cabezazo de Quintana, que controló el arquero, un remate desviado de Duarte y poco más.

Para el segundo tiempo, Holan intentó sumar ideas con la inclusión de O’Connor y a los siete minutos puso a Módica. El delantero jugó en el área y con eso ya supuso para Unión una preocupación que no generó Giaccone. El tatengue fue creciendo en su rendimiento y generó una ocasión muy propicia de gol al recibir Fragapane solo en el punto del penal. Atajó Broun el remate cruzado y en la salida de la jugada la pelota le llega a Módica. El delantero tiró una gambeta lenta y algo torpe, pero sacó provecho de la torpeza aún mayor de Pardo para ir a la marca. Fue penal para Central en la primera acción de Módica en el área tatengue. Con solo eso el delantero ya había hecho mucho más que Giaccone sufriendo en el campo por tener que hacer una tarea que desconoce.

Malcorra no le dejó patear el penal al delantero. El diez se hizo cargo de la ejecución y su disparo se perdió por el palo izquierdo. Fue la última oportunidad de ganar para el canaya en el partido.

La definición se fue a los penales y allí la figura fue Tagliamonte, con atajadas de los remates de Módica y Duarte. Central se fue de la Copa Argentina otra vez en las primeras instancias de la compatencia, situación que se repite una y otra vez tras el título que levantó el club en la temporada 2018.

0 (1) Central

Broun

E. Giménez

Quintana

Mallo

Sández

Duarte

Ibarra

Navarro

Campaz

Malcorra

Giaccone

DT: Ariel Holan

0 (3) Unión

Tagliamonte

Vargas

Pardo

Fascendini

Del Blanco

Palacios

Martínez

Mauro Pittón

Fragapane

Gamba

Tarragona

DT: Leonardo Madelón

Cambios: ST: Desde el inicio O’Connor por Ibarra (C), 7m Módica por Giaccone (C), 24m Estigarribia por Tarragona (U), 29m Verde por Fragapane (U), 34m Cantizado por Campaz (C), 41m Díaz por Gamba (U)

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: San Nicolás

Incidencia: ST: 27m Malcorra (C) desvió un tiro penal

Definición por penales: Para Central convirtió Malcorra y fallaron Módica, Duarte y Sández. Para Unión convirtieron Martínez, Pittón y Verde, y desvió Estigarribia.