Ariel Holan justificó la decisión de jugar ayer el partido sin delanteros, se quejó del momento que se eligió para disputar el compromiso con Unión y reclamó por refuerzos. “En estos partidos eliminatorios que te tocan luego de una preparación dura hay que equipos que se adaptan mejor que otros. Nosotros no tuvimos frescura. No es lo mismo iniciar un semestre con un partido por el torneo que con uno como éste, que si tenés una mala tarde te vas a tu casa, que es lo que pasó”, lamentó el técnico canaya.

“Módica no estaba para todo el partido porque venía de mucho tiempo sin jugar. No encontramos el funcionamiento que buscamos y te da cierta preocupación. Tenemos muchos aspectos que mejorar sobre todo en la dinámica del juego. Fue un partido apretado y no fuimos eficaces de la mitad de cancha hacia adelante. Igual estuvimos cerca de ganarlo", añadió Holan.

Y envió un mensaje a los directivos por los refuerzos que espera: "El mercado de pases hay que hacerlo y va lento. Los dirigentes están trabajando y habrá que esperar".