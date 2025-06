El Gran Premio de Austria entregó una carrera interesante, con emociones y luchas, pero no fue un buen domingo para Alpine, la escudería del argentino Franco Colapinto, cuyo auto no tuvo buen ritmo, sufrió una embestida que lo perjudicó y finalizó 15º. El británico Lando Norris, que había dominado todo el fin de semana, se llevó la victoria en Spielberg y le agregó más picante a la pelea por la punta del torneo, que lidera su compañero de McLaren, Oscar Piastri.

Alpine viene evidenciando problemas con el ritmo de carrera, mostrándose como uno de los autos más débiles de la temporada, y este domingo en Estiria no fue la excepción. A pesar de las exigencias de Flavio Briatore con sus pilotos –el sábado, post clasificación, dijo que el auto estaba para que ambos pilotos se metieran en la Q3–, el A525 no ha demostrado estar a la altura de esos deseos del mandamás de la escudería. Incluso antes de que arrancara la acción este domingo, el propio Colapinto auguró una realidad que terminaría viéndose sobre el circuito austríaco: que el auto rendía mejor en la clasificación que en la carrera.

El A525 no pudo ni siquiera aprovechar un Gran Premio en el que se abrieron posibilidades de puntos para la escudería anglofrancesa, luego de los abandonos de Carlos Sainz (antes de iniciada la carrera), Kimi Antonelli y Max Verstappen (en el primer giro) y Alexander Albon (en la vuelta 15) que se fueron sucediendo a lo largo de la competencia. Pierre Gasly, compañero del argentino, había largado décimo –en zona de puntos– y Colapinto había hecho una buena clasificación que le valió partir en la séptima fila. El francés se quejó duramente del andar del Alpine antes de la mitad de la carrera. "No sé cómo mantener el auto en la pista", protestó el buen piloto galo, quien finalizó 13º luego de ser sobrepasado por varios pilotos.

Y lo mismo pasó con el pilarense: cuatro de los autos que largaron detrás suyo terminaron la carrera delante de él, incluso dos de ellos llegaron a los puntos; fueron Esteban Ocon, con HAAS, y Nico Hulkenberg, con Sauber, quien inició la acción desde la última posición en la parrilla de largada y cruzó noveno la bandera a cuadros. Al igual que en la última fecha, tanto los autos del equipo estadounidense como los del suizo fueron notoriamente superiores al A525 sobre el Red Bull Ring.

Entre ambos pilotos de Alpine, sin embargo, el argentino tuvo un poco mejor de ritmo. Y eso a pesar de haber tenido un incidente que lo perjudicó en un día ya difícil para los pilotos vestidos de rosa. Cuando iban 31 vueltas, Yuki Tsunoda quiso adelantar a Colapinto con una maniobra irregular en la que su Red Bull terminó chocando al monoplaza número 43. Aunque rápidamente al japonés lo penalizaron con 10 segundos, el pilarense sufrió en tiempo y rendimiento aquella embestida. “Fue una pena porque rompí el alerón delantero y el piso“, se lamentaría después el argentino sobre las consecuencias del peligroso ataque del nipón.

“Hoy fue una tarde calurosa y frustrante –contó Colapinto luego de la acción en Austria–. A medida que avanzaba la carrera, tuvimos problemas con el auto y el equilibrio. Nos faltó ritmo y sufrimos más de lo habitual con los neumáticos debido a la alta degradación. Tuve el incidente con Tsunoda en la curva cuatro, que nos retrasó un poco y nos hizo perder tiempo. Yuki vino a pedirme disculpas después, pero es una lástima, ya que el auto se sentía diferente tras el contacto, posiblemente debido a algún daño. Nos queda poco tiempo hasta Silverstone, donde volveremos a la fábrica en Enstone y trabajaremos duro con el objetivo de volver más fuertes a la carrera del equipo en casa el próximo fin de semana”.

Briatore, por su parte, expresó: "Francamente, este nivel de rendimiento es cada vez más preocupante. Si bien ayer el auto fue rápido y debería haber quedado bien posicionado en la Q3 con los dos autos, los domingos son una historia muy diferente para nosotros".



Quien no mostró signos de frustración fue el equipo McLaren, que volvió a imponer el 1-2 en Austria (Charles Leclerc, con Ferrari, completó el podio), aunque quizás sufrió con una apretada lucha entre Norris y Piastri que estuvo cerca de ser peligrosa. El piloto australiano también protagonizó una situación que casi lo deja afuera de carrera, cuando debió bloquear luego de que Colapinto, rezagado, no lo viera y lo forzara a irse al pasto. Por esa maniobra, el argentino fue penalizado con cinco segundos (que igualmente no cambiaron su posición final) y con un punto de multa en su Súperlicencia, que ahora suma tres unidades.

Mientras que Norris se puso a 15 puntos de la punta del torneo de pilotos que lidera Piastri, el que no pudo dar la pelea por acercarse fue Verstappen, quien debió abandonar tras una embestida de Antonelli que los dejó afuera a ambos en la primera vuelta. El tetracampeón mundial no se veía obligado a abandonar en la tierra de su escudería desde el Gran Premio de Austria en 2020. Y sin embargo, en esta parte del mundo, los puntos esquivos que más duelen son los de Colapinto en Alpine: el argentino llegó finalmente a su quinta carrera asignada desde su regreso a la Fórmula 1 y, aunque sus propias palabras indican que continuará como titular en la escudería anglofrancesa, será necesario mucho trabajo en Enstone para volver a verlo sonreír tras un domingo de carrera.