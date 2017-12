Los gremios nucleados en el Movimiento Sindical Rosarino (Luz y Fueza, Sadop, Sitratel, Bancarios, entre otros) repudiaron ayer la aprobación de la Reforma Previsional. El titular del MSR, Alberto Botto, dijo sentir "mucha tristeza y bronca" por su sanción. "La protesta no se va a terminar, se van a venir días de mucho conflicto social. Lo veníamos previendo y denunciando desde el Movimiento Sindical Rosarino que estas cosas iban a pasar", señaló Botto. El dirigente de Luz y Fuerza sindical dijo que con esta medida votada por el Congreso "se llevaron puesto todo el sistema previsional argentino, atacaron el corazón de lo mßs sensible de la seguridad social que son las jubilaciones". "No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir en la lucha en la calle hasta revertir esta situación", agregó Botto.