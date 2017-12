El ex capitán y ex entrenador de la Selección, Diego Maradona, fue invitado a jugar al fútbol el próximo sábado al lado del ex presidente de Brasil Lula da Silva y el cantautor brasileño Chico Buarque, en la inauguración del campo de deportes de una escuela del Movimiento de campesinos Sin Tierra (MST), en el estado de San Pablo. Así lo informó ayer un portavoz del MST, que indicó que Maradona no confirmó aún su presencia. El campo de deportes llevará el nombre del fallecido Sócrates, el futbolista (y médico) de ideas socialistas que fue ídolo de Corinthians y de la selección brasileña.