“Las plantas propias de acá tienen que ver con la selva marginal: el Palo amarillo, la Anacahuita, ahí un Sen del campo, allá un Canelón. Además hay otras, no tan propias de la zona, como los Guaranes o el Aguaribay, nativas de Argentina pero no de este humedal”, podemos escuchar decir (¿o cantar?) al biólogo Marcelo Miranda durante una caminata de observación y reconocimiento de plantas por el monte ribereño de la Isla Paulino, en Berisso. La selva marginal (un tipo de bosque caracterizado por su ubicación en zonas ribereñas) tiene una sonoridad propia: cruje el cañaveral cuando el viento lo mece, se oye el murmullo del agua en los arroyos desprendidos del río Santiago, el trino de sus pájaros. Suenan también, como una música, los nombres de sus plantas: “Anacahuita, Palo amarillo, Canelón”. Esta actividad sucede en el marco de “Beressia”, un proyecto inmerso en el monte nativo que fusiona arte y ciencia, y es dirigido por la Cooperativa Cultural CRUDA.

Leandro Hilario Torres, artista plástico, docente, gestor cultural y uno de los fundadores del proyecto, dialogó con Buenos Aires/12 sobre el recorrido que lo llevó a formar junto a Claudia Billourou la Escuela de Artes y Oficios del Teatro Argentino de La Plata y, desde el subsuelo del enorme edificio de hormigón, a imaginar Beressia junto a Victoria Hernández, Gato Guzmán y Germán Stasiuk.





Hilario Torres está en su estudio, un espacio luminoso lleno de pinturas de su autoría: “Pinto sobre tablas OSB, que son paneles de astillas de madera compactadas. Esas astillas ya tienen una forma caótica de por sí, y yo busco ahí una imagen. No parto de una base blanca y lisa, sino que interactúo con lo que me propone la madera. Pinto sobre ese caos y, de alguna manera, al pintar voy revelando algo que ya estaba ahí”, explica. En este gesto de trabajar a partir de lo que proponen los materiales en vez de forzarlos a que respondan al propio deseo podemos leer una búsqueda que desemboca en Beressia.

Junto a Billourou dirigió la TAE (Escuela de Artes y Oficios del Teatro Argentino) desde el 2010 hasta el 2020. Para iniciar el proyecto, limpiaron y habilitaron un espacio enorme del subsuelo del Teatro, que se transformó en aula-taller y espacio de producción artística. “Ahí se formó Germán, que en ese momento era herrero y decía que estaba cansado de hacer rejas (risas). Empezó en el curso de herrería artística, después hizo carpintería, y así se fue quedando”, recuerda Hilario Torres sobre los inicios del grupo que después conformó CRUDA. “Victoria llegó para un curso sobre arte contemporáneo, luego se sumó como tallerista del espacio y produjo obras escénicas ahí. Y a Gato, que es realizador audiovisual, lo conocí porque yo estaba haciendo unos videos para una tesis de maestría en Estéticas Contemporáneas. Él participó y después también quedó vinculado”, explica.

Hasta ese momento, el grupo circulaba entre los límites tradicionales de “lo artístico”. Un día, Stasiuk invitó a Hilario Torres a ir al humedal, a un espacio en el que había empezado a trabajar hacía poco. “Lo recorrimos juntos y dijimos: ‘Esto no puede ser solo para nosotros. Hay que abrirlo, hacerlo habitable con otros, investigarlo’. Y ahí surgió Beressia, bajo la idea de pensar un espacio donde el arte se vincula con el ambiente”, explica. “Lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de cultura es ‘el arte’, no la ciencia o el ambiente. Eso es algo muy de la modernidad, esto de pensar por separado todo lo que nos rodea, y creo que esa imposibilidad de pensarnos de forma integral es lo que nos trajo a como estamos ahora como sociedad”, reflexiona.

El grupo, entonces, pasó de trabajar en el subsuelo del Argentino a internarse en el humedal. “Llegando en lancha, caminando con botas entre el barro, fue un cambio brutal de perspectiva”, dice Hilario Torres, y una primera pregunta que guió su accionar fue la de cómo hacer para convocar al mundo de la ciencia y así poder “asociar lo disociado”.





“La idea es generar un conocimiento situado. Partimos de la premisa de que uno no cuida lo que no conoce. Muchas veces hablamos de preservar el ambiente sin haber tenido una experiencia concreta en él. Por eso nos interesa habitar el humedal, conocerlo, escucharlo, explorar cómo suena ese entorno”, dice Hilario Torres. Con esta idea en mente, empezaron a desarrollar distintas actividades: laboratorios de experimentación sonora para registrar el frotamiento de tallos, hojas y raíces; realización de herbarios en distintos formatos (fotografía, dibujo); escuchas de pájaros e insectos (con la colaboración de Cristian Klimaitis, del Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental de Berisso); ciclos sobre biomaterialidades para trabajar con arcilla y cañas del lugar. “Con esas cañas construimos una yurta, una vivienda nómade inspirada en las del pueblo mongol. También hicimos un muelle, y estamos trabajando en la construcción de una casa para recibir artistas, científicos y académicos”, explica.

El año pasado alojaron en el espacio la preapertura del FICE, el Festival Internacional de Cine de Ensenada, que tiene como gran eje temático al agua. En el evento hubo un recital de la música Noelia Sinkunas, y se organizó una plantación de árboles nativos que fueron donados por el vivero municipal. Además, se realizó el “mapa sonoro Beressia”, en el que se buscó recuperar la memoria sonora y oral de los habitantes de la Isla Paulino. Para este experimento partieron de un texto que Haroldo Conti escribió poco tiempo antes de su desaparición: “Tristezas del vino de la costa, o la parva muerte de la Isla Paulino”, una crónica sobre una gran inundación que sufrió la isla en los años cuarenta, cuando el río creció tanto que la población tuvo que abandonar el lugar. “Uno de los relatos que más me emociona es el del lanchero que conecta la isla con la ciudad. Él cuenta que su madre vivía en la isla en ese entonces, y recuerda cómo vio flotar la escuela entera durante la crecida. La inundación hoy todavía pulula, fantasmal, entre los recuerdos y el imaginario de la comunidad”, explica Hilario Torres.

Para este proyecto documental trabajaron junto a Igor Galuk y Paula Asprella, cineastas de Berisso que integran el Centro de Documentación Audiovisual de la UNLP. Ellos rescataron imágenes de archivo: registros de “Sucesos Argentinos” (el primer noticiero cinematográfico argentino) donde aparece la isla en los años cuarenta, y también imágenes vinculadas a la historia de Conti. “Reunimos todo ese material disperso y lo convertimos en una instalación audiovisual que se presentó en el preFICE”, dice Leandro.

En Beressia existe también un apiario: allí tienen una producción propia de miel. “Es un espacio que contribuye a la floración local mediante la polinización, y se integra a nuestra visión de gestión biocultural”, subraya Hilario Torres.

Beressia es un proyecto joven. Nació en el 2022 y crece paso a paso, siempre bajo la premisa de no ser un lugar para “hacer turismo” (especialmente cuando el turismo tiene cierto tinte “extractivista” y no dialoga con el espacio visitado, sino que toma provecho de él indiscriminadamente), sino que es un espacio de salud ambiental que busca producir conocimiento en el intercambio de saberes entre las artes y las ciencias ambientales, y propone habitar el espacio “mano a mano” con la naturaleza. “Es un proyecto pensado para compartir y para cohabitar con el carpincho, las tortugas de agua, la araña, las plantas nativas”, explica Torres Hilario. La idea es sumergirse en el monte y ser permeable a lo que el territorio propone, no al revés.

La cooperativa cuenta con el apoyo y asesoramiento general de Marcelo Miranda, biólogo del INTA que los orienta sobre cómo cuidar el ambiente y cómo contribuir a reparar lo dañado. Además, comparten saberes y experiencias con organizaciones como Casa Río y Arquitectura Rioplatense, para pensar colectivamente el cruce entre ambiente, cultura y territorio. “No nos interesa pensar en la naturaleza como una cosa prístina, idealizada. Trabajamos con lo que hay y buscamos reparar de forma situada y consciente”, concluye. “Nadie cuida lo que no conoce”, es el lema del grupo, y la idealización ubica a la naturaleza en un espacio lejano, desconocido. Por eso, la propuesta es meter los pies en el barrio y entenderla y cuidarla como a una casa, como cantaba Chango Rodríguez: “Las cuatro bocas del río/ cruzando la lancha/ la Isla Paulino/ cubierta de flores/ allá entre los lirios /igual que las aves/ yo tengo mi nido”.