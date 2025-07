El presidente Javier Milei, oficializó ayer la aceptación de la renuncia al cargo de juez federal a Marcelo Bailaque, quien está acusado de diversos delitos cometidos mientras estaba al frente del juzgado de Rosario. En los considerandos del decreto, se especifica que “el doctor Marcelo Martín Bailaque ha presentado su renuncia, a partir del 1° de julio de 2025, al cargo de juez del juzgado federal de primera instancia n° 4 de Rosario, provincia de Santa Fe”. En el primer artículo, se resuelve aceptar “a partir del 1° de julio de 2025, la renuncia presentada”. Bailaque presentó su renuncia el 10 de junio pasado, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no la había aceptado, por lo que el proceso para apartar al magistrado rosarino continuaba. Ahora, todo el extenso peregrinaje en el Consejo de la Magistratura se anulará.





La causa de Bailaque llegó al Consejo de la Magistratura con el impulso de fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que al conseguir la condena del narcotraficante Esteban Alvarado en 2022 por los cargos de homicidio y asociación ilícita, cuestionaron al juez rosarino por no habilitar medidas cruciales en un trámite contra el mismo acusado casi diez años antes, en un legajo que estaba cargado de prueba decisiva en su contra. Bailaque dijo en su descargo que la Fiscalía no destacó la cantidad de intervenciones telefónicas que sí fueron otorgadas. “La inmensa mayoría que fueron concedidas, que la fuerza de seguridad que investigaba y que la Fiscalía que dirigía la investigación consideraban importantes, no dieron los frutos esperados por los investigadores”, señaló el juez.

El ahora exjuez federal de Rosario está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló AIRE el 11 de junio de 2024, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.