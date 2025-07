En el lugar donde se encuentran las personas, los ojos, entendí, con el tiempo, que algunos miran sin ver y que hay otros que ven sin mirar.

Tuve que aprender porque no sabía. Hacía lo contrario a lo que me habían enseñado mis padres y mis maestros, con la rebeldía juvenil de sentirme capaz de comerme el mundo. Hasta que choqué con la realidad.

Ahora sé que los ojos lo dicen todo. Aprendí a mirar las miradas; a reconocer las tiernas, esas en que los ojos parecen ablandarse, derretirse en el amor que transmiten; las que mandan sin decir palabra, las vacías que no dicen nada, las tristes que vuelven grises las tardes, las alegres que iluminan todo, las de los hombres que tratan de ocultar los sentimientos.

Hay miradas dulces. Hay miradas duras, que odian, que duelen. Hay miradas ásperas, miradas que asustan, miradas vacías, compasivas, amables, furiosas, que apañan, que esconden, radiantes, opacas.

No importan los ojos: celestes o negros, marrones o verdes, más claros, más oscuros; los ojos solo ven, mirar es otra cosa.

Mirar es comprender, entender, seducir, rechazar.

Pienso esto ahora, tranquilo, sentado bajo el sol que entibia este bravo invierno, mientras miro el río y saboreo un café: recuerdo las miradas que me trajeron problemas, las que me abrieron la mente a la comprensión del mundo y las personas. Recuerdo a mi primo que me decía: “No los mires, no los mires” en la estación de la 125 del subte de Nueva York, en el corazón del Harlem, en 1971, cuando esperábamos el tren que nos llevaría a casa en el Bronx, rodeados de negros que no parecían aceptar la invasión de esos dos blancos en su territorio.

Mi mirada fija en esa mujer destilaba deseo de oler una piel negra, tocarla, besarla, conocerla y su mirada me devolvía extrañeza, odio racial acumulado o solo no comprender por qué tomaba tanto riesgo en ese pequeño mundo de odios en dos colores.

Mi primo caminaba diariamente el odio y las peleas y yo, sudaca viajero y engreído, con la osadía juvenil del invencible, no escuchaba sus temores y amenazaba el cuerpo de los dos bajo el escudo de no ser racista, sin comprender su argumento tan definitivo: ellos no lo sabían ni me darían tiempo para explicarlo.

“Los ojos son el espejo del alma” dicen los poetas y lo aprendí cuando un amor se transformó en odio, cuando una promesa explotó vacía, cuando una caricia se convirtió en sopapo.

Aprendí que hay una correspondencia entre las miradas y los apretones de manos o las palabras que se dicen y, más aún, con las sonrisas o seriedades que las acompañan.

No hay manera de engañarse, una mirada diáfana acompaña una sonrisa franca que muestra los dientes sin vergüenza.

Una mirada artera se conjuga con el labio inferior que se muerde inconsciente.

Una mirada amorosa acompaña un rostro relajado que se acerca para sentir en la piel el milagro del roce.

Una mirada de miedo se exhibe en un cuerpo tenso que se prepara para ser golpeado o humillado.

Hay miradas feroces que muestran una determinación sin límites.

Hay miradas insistentes que incomodan y alejan.

Hay miradas neutras que miran sin ver, que sugieren oídos que no escuchan.

Hay miradas que mandan y siempre encuentran quien las obedece.

Hay miradas que se niegan al que en algún semáforo se acerca a la ventanilla cerrada.

Hay miradas que buscan otras para sumarse, que imploran frente a la soledad que las abruma.

Hay miradas tan llenas de ideología que niegan las verdades evidentes que están allí, frente a ellas.

Hay miradas que se esconden tras lentes oscuros para espiar, para no ser descubiertas.

Hay miradas que solo se ven a sí mismas. ignorando todo lo que las rodea.

Hay miradas enrojecidas que tapan desdichas que no se pueden explicar.

Hay miradas húmedas que muestran los dolores que se cargan desde quien sabe cuándo.

Están las miradas enojadas y, a veces, despiadadas de los hijos que esperamos que cambien con los años.

Recuerdo la mirada bondadosa de mi padre siempre oculta en sus silencios y la celeste de hielo de mi madre que se ablandó con los nietos.

Está la mirada orgullosa del que ganó, la de reproche del que esperaba más, la de vergüenza de los hijos cuando el despertar del cuerpo, la mirada asombrada de ella cuando digo que la quiero, porque no me cree después de tanto tiempo.

Hay miradas inocentes en la infancia que se transformarán al crecer.

Y esta la mirada de mi nieto que fija en mí parece querer averiguar quién soy, qué hago ahí, absorto, mirándolo; la que a veces responde a mis palabras, la que a la misma mueca ríe o se pone serio, la que hace que explote de amor y de ternura tratando de entender qué mira, qué piensa, y como será esa mirada cuando, de grande, choque con las del mundo hostil e incierto que le espera.

Hoy, en el otoño de la vida, veo aparecer nuevas miradas que no alcanzo a descifrar. Son miradas acompañadas de palabras que se dicen a borbotones, sin pausas, en el intento de compartir lo que los teléfonos que cargamos adosados a nosotros nos muestran sin cesar. Son miradas furtivas, rápidas, que solo hacen contactos fugaces porque vuelven veloces a donde estaban.

Son miradas que se gastan en las pantallas.

Sé que, cuando el futuro es incierto, se vuelve una amenaza.

¿Cómo serán en el futuro las miradas?

¿Perderán brillo los ojos?

¿Dejarán de ser el reflejo del alma?