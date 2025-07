La Justicia de Mendoza condenó por abuso sexual a Walter David Conna, el ex integrante del cuerpo técnico de Las Leonas, de Los Leones y de Los Leoncitos. El imputado se había reconocido culpable en una audiencia preliminar acordada entre la fiscal de Violencia de Género, Paula Arana, y sus abogados defensores por lo que el caso se cerró en un juicio abreviado.

El hombre relacionado al hockey fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso por seis hechos catalogados como abuso sexual simple. La causa en su contra se inició en 2022 a raíz de la denuncia de una jugadora adolescente de 15 años en 2019, el momento en que ocurrieron los actos denunciados.

El magistrado Néstor Murcia, quien determinó la condena del ex entrenador de hockey, decidió que el abusador estará obligado a cumplir ciertas reglas para permanecer en libertad. Conna no podrá acercarse a menos de 500 metros de sus víctimas y de sus domicilios, tampoco podrá contactarlas por ningún medio, será sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas, deberá fijar domicilio y abstenerse del consumo de alcohol y sustancias, además de presentarse periódicamente ante la Justicia.

Conna es un reconocido entrenador en el mundo del hockey a nivel nacional, y todavía más dentro del hockey mendocino. En su provincia natal, el hombre de 52 años había dirigido al seleccionado mendocino de hockey masculino, que se coronó campeón del último Campeonato Argentino de Selecciones y fue parte de diferentes procesos de la selección nacional en el mismo deporte, tanto con Las Leonas como con Los Leones.

Por dictamen de la Justicia provincial, la condena por los abusos sexuales también deberá ser comunicada a las ligas y autoridades de hockey correspondientes: la Liga Sanrafaelina de Hockey, la Asociación Mendocina y la Municipalidad de San Rafael.

El caso Conna

Walter David Conna había sido denunciado en 2022 por una ex alumna menor de edad, cuyo testimonio indicaba que este director técnico la había llevado hasta la máxima categoría en el deporte en 2019 pero que a cambio comenzó a enviarle mensajes de índole sexual por Whatsapp y hasta tuvieron encuentros privados en el club, en un hotel y en una cabaña.

En la denuncia formal la joven, actualmente mayor de edad, reconoció que Conna la tocó en sus partes íntimas y que ella "se sintió asqueada pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido". Sobre esos momentos la jovén lamentó que "me bloqueé, no sabía cómo reaccionar".

Recién a fines de julio de 2023 Conna fue imputado en el marco de esta causa, aunque esperó a que el proceso judicial avanzará en libertad dado que no tenía antecedentes y que el delito por el que fue acusado (y ahora sentenciado) permite una condena excarcelable.

Sin embargo, sí se le habían restringido a Conna sus salidas de Mendoza y ya pesaba sobre él la imposibilidad de acercarse a su víctima a menos de 500 metros, incluyendo las instancias deportivas dado que la adolescente seguía participando en torneos de hockey.

En abril de 2025 la causa fue elevada a juicio, proceso que se realizó por un juicio abreviado a pesar de que en mayo los abogados defensores de Conna interpusieron un denegado rechazo a esa solicitud.

Recién este último lunes tuvo lugar la audiencia donde el acusado se reconoció culpable. De esta forma Conna fue favorecido por una libertad condicional pero deberá cumplir de forma estricta con las condiciones dispuestas por la Justicia. En caso de incumplimiento el mendocino caerá en prisión efectiva.

A lo largo de la investigación se trabajó con testimonios de testigos, capturas de pantalla de chats por Whatsapp y hasta pericias psicológicas realizadas a la víctima. Gracias a esta última herramienta se detectaron en la joven indicios de manipulación emocional y abuso de poder por parte de Conna.