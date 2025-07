La pretemporada de Darío Benedetto en México duró solo media hora. El último refuerzo rojinegro pidió el cambio en el primer amistoso, jugado el jueves por la noche, no participará mañana ante Once Caldas de Colombia y apunta a recuperarse para estar disponible en el estreno de la temporada para los leprosos ante Independiente Rivadavia de Mendoza el domingo de la próxima semana.

La Lepra perdió en la ciudad de Veracruz ante Mazatlán en su primer ensayo en México y mañana a las 19 se medirá con Once Caldas, que cayó ante Cruz Azul. Pero más allá del flojo rendimiento, la preocupación de Cristian Fabbiani apunta a la situación del principal refuerzo que contrató el club para jugar el torneo Clausura. Benedetto pidió el cambio a los 33 minutos por una molestia muscular, aunque ayer se constató que no se lesionó. Dejó la cancha por temor a lesionarse, por lo cual no jugará mañana el último amistoso en tierra azteca. El ex Boca priorizará su recuperación con la objetivo puesto en el debut de la temporada para los rojinegros, el domingo 13 en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

El plantel leproso regresará el lunes al país y el martes a los entrenamientos en Bella Vista, con la inclusión de Keylor Navas. Fabbiani pide por más refuerzos pero la dirigencia negocia sin plata, bajo promesas de pago a futuro y así no pudo avanzar en ninguna de las conversaciones. El club tiene importantes deudas con el sueldo de sus trabajadores y asumió un compromiso de inicio de pago de haberes atrasados a partir del martes. Si el conflicto con los trabajadores no se arregla la semana que viene la dirigencia que preside Ignacio Astore tendrá serios problemas para organizar el partido debut del equipo en el Coloso del Parque ante Banfield, por la segunda fecha del nuevo campeonato. Newell's tiene 360 empleados.