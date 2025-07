Dos policías que oficiaban de custodia y un paramédico resultaron heridos de bala tras un ataque al ingreso del boliche Mora en Capitán Bermúdez. El ataque armado tuvo lugar en la madrugada de este sábado sobre el frente de la disco ubicada sobre avenida San Lorenzo al 2500. Las víctimas recibieron distintas heridas de armas de fuego realizadas por dos hombres que abrieron fuego desde la calle y luego escaparon.

El hecho ocurrió cerca de las 2.45 de la madrugada, mientras se desarrollaba una fiesta con DJ en el local nocturno. En ese momento, los atacantes se acercaron al ingreso y dispararon varias veces contra el frente del boliche.

Uno de los efectivos respondió con su arma reglamentaria, pero los agresores lograron huir. Aún se desconoce si alguno de ellos resultó herido.

La oficial Mariela M., de 37 años, sufrió una herida de bala en el pie derecho y fue derivada a un sanatorio privado. Su compañero, el oficial Lucas Zapata, de 30 años y perteneciente al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), recibió dos impactos en la zona de la ingle y uno en el pie, impactos con orificio de entrada sin salida, lo que complicó su estado y requirió derivación inmediata desde el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria al Sanatorio Plaza de Rosario donde fue intervenido.

El tercer herido fue un paramédico, quien recibió un roce de bala en una rodilla y se retiró por sus propios medios.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de San Lorenzo, que trabaja para identificar a los autores del ataque y determinar las motivaciones.

No es la primera vez que el boliche Mora es blanco de un ataque de estas características. En marzo de 2023, dos policías que también estaban apostados en la puerta del mismo local fueron baleados por personas que pasaron disparando desde una motocicleta. Esa balacera quedó registrada en video por las cámaras de seguridad. Hubo dos policías heridos y no era la primera vez que ocurría un hecho similar en el mismo lugar.

Tampoco había sido el primer ataque ocurrido frente a una disco en Capitán Bermúdez: en noviembre de 2014 tuvo lugar el crimen de Any Rivero frente a otro boliche , en este caso llamado Stone. La víctima esa vez fue alcanzada por una bala disparada desde una Toyota Hilux y por el hecho fueron condenados Iván Galarza a 18 años de prisión efectiva por ser considerado el autor material del hecho y Brian “Gordo” González a 16 años, como partícipe necesario. Este último es parte de una célula de la banda “Los Monos” que manejaba la distribución de drogas en la zona del cordón industrial.

En 2018, hubo varios atentados al mismo boliche atacado este fin de semana, que en algún momento se llamó Fulana, ya que se trata de un mismo complejo que fue cambiando de nombre, siempre con mismos dueños. El 27 de enero de ese año, desde un Citroën C3 también dispararon contra el frente del boliche y resultó herido de arma de fuego un joven de 20 años con domicilio en Rosario. La bala le rozó el cuero cabelludo y otra en su pierna: tuvo que ser internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En julio, tres jóvenes fueron baleados en la puerta. Uno de ellos, Agustín L., quedó en grave estado por una herida de arma de fuego en el abdomen. Los otros dos, Alejandro S. y Ezequiel G., ambos menores de edad, resultaron heridos en las rodillas. En ese mismo 2018, a un adolescente de 17 años lo balearon por la espalda dos personas armadas desde un auto a la salida del boliche. El problema se había originado dentro del lugar, según contó el joven, porque unos chicos “buscaban pelea”.

Tras aquella balacera, el intendente de ea ciudad Daniel Cinalli tomó la decisión de restringir el funcionamiento de los bares y boliches a la 1.30 horas, porque desde la Unidad Regional XVII tomaron la decisión de no enviar adicionales. “Ante la advertencia de la Unidad Regional XVII de que no iba a haber adicionales en la noche de nuestra ciudad, hasta tanto no se analice desde dónde viene el atentado y las circunstancias que está investigando Fiscalía y la Agencia de Investigaciones, era lógico que tomáramos la decisión de preservar la vida de nuestros chicos, entonces decidimos acotarlo al mismo tiempo que buscamos una solución” expresó por es fecha Cinalli en declaraciones a radios rosarinas. Hoy Cinalli sigue siendo el intendente.