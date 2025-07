"Nadie había escrito un libro sobre deportistas argentinas, a diferencia de los hombres, y éste me pareció un buen momento para contar sus historias para que sirvan como inspiración a las nuevas generaciones", dice el periodista Andrés Pando acerca de Gloriosas - Mujeres que hicieron historia en el deporte argentino, libro recientemente publicado por Ediciones Al Arco. Veinte relatos. Algunos, de pioneras en lo suyo. Otros, de medallistas olímpicas. Todas, con una gran trayectoria detrás.

Entre las destacadas, la judoca olímpica Paula Pareto, quien le recuerda a Pando que en sus primeros torneos nacionales los chicos solían usar una remera en la que se leía "Las nenas hacen hockey, los nenes hacen rugby y los hombres hacen judo". Eran los tiempos en que le impedían entrar a determinados gimnasios porque el judo, le decían, era "un campo de entrenamiento masculino". Insistente, con los años Pareto representó a la Argentina como nadie en el judo. Fue medalla de oro olímpica (Río de Janeiro 2016) dos años después de recibirse como doctora en Medicina en la UBA. Universidad pública, la misma que hoy el poder de turno cuestiona aunque haya dado oportunidades de estudiar a quienes no pueden pagarse una privada.

La lista del libro de Pando abarca también a Elba Selva, referente del fútbol femenino. "Todavía me sumo a los chicos en el potrero. Les pido que no me bajen porque tengo muchos años. No quiero que me rompan un hueso… A mí me encanta el deporte. Es mi vida", dice ahora, a sus 80, la goleadora de un partido histórico ante Inglaterra jugado en el Mundial de México en 1971 y que fue rescatado del olvido recién en los últimos años. Ese 21 de agosto Argentina ganó 4 a 2: Selva hizo los cuatro.

También se cuenta a Yanina Martínez, atleta paralímpica. "Yanina nació con una cuadriplejia moderada, que proviene de una parálisis cerebral y afecta a sus cuatro miembros. Recién a los 4 años pudo caminar por su cuenta, luego de realizar tratamientos traumatológicos y empezar con la ayuda de un andador. A los 10, mamá Claudia tomó una decisión clave y la llevó a natación en el club", explica Pando, ex diario Olé y actual periodista de ESPN, con experiencia en la cobertura de Juegos Olímpicos, mundiales de básquet y NBA. Gloriosas es su segundo libro. El primero fue Mundo Manu, biografía sobre Ginóbili en coautoría con su colega Germán Beder.

Rosarina de 31 años, Martínez compite en 100 y 200 metros planos de atletismo adaptado y ganó la medalla de oro en los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, entre otras premiaciones nacionales e internacionales.

En Gloriosas –primer lanzamiento de Al Arco en lo que va del año– se recuerda a otras referentes del deporte como Jeanette Campbell (pionera de nuestro país en natación), Luciana Aymar (el hóckey argentino no es el mismo después de ella), Ianina Zanazzi (automovilismo deportivo), Cecilia Carranza (medalla de oro en vela junto a Santiago Lange en los Olímpicos de Río), la patinadora Nora Vega (cinco veces campeona mundial), Jennifer Dahlgren (lanzamiento de martillo), Gabriela Sabatini, Noemí Simonetto (medalla de plata en los Juegos de Londres 1948 en atletismo y destacada a nivel mundial en los años 40), Lía Salvo (quien también tuvo que pelearla para jugar al polo, ambiente de los más machistas), Inés Arrondo (otra figura del hóckey), Marcela Acuña (marcó huella en el boxeo femenino en Argentina), Daniela Giménez (natación adaptada), Carolina Costagrande (jugadora de vóley con reconocimiento internacional, sobre todo en Italia), Macarena Sánchez (fútbol femenino), Valentina Kogan (medalla olímpica en handball), Mary Terán de Weiss (su incidencia para llevar el tenis a las clases populares es impresionante) y Karina Rodríguez (básquet).

Pando –le cuenta a Página 12– comenzó a trabajar con Gloriosas durante el encierro obligado por la pandemia de Covid 19: "Armé la lista de las 20 protagonistas y después empecé a investigar sobre cada una, antes de hacer las entrevistas. En el medio hubo dos Juegos Olímpicos, retiros y cambios, hasta que finalmente salió el libro".

En ese ir y venir entre lecturas y entrevistas, Pando fue absorbiendo cada historia. "Lo de Elba Selva, futbolista que le metió cuatro goles a Inglaterra en México en el Mundial de México 1971, me marcó. Por ella el 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista en Argentina. Su historia estuvo oculta durante muchos años y ella, por su perfil bajo, ni siquiera se lo había contado a la gente del Polideportivo en General Rodríguez, donde la vieron patear una pelota durante un partido de vóley y notaron que con el pie era muy buena".

"Otra historia linda –sigue Pando– es la de Jennifer Dahlgren. Que de chica sufrió bullying por su físico y quedó marcada por algunas situaciones, como por ejemplo cuando en el pizarrón del colegio dibujaron una heladera con cabeza y pusieron su nombre abajo. Ella encontró en el deporte, el lanzamiento de martillo, un lugar donde su cuerpo encajaba. Y fue a cuatro Juegos Olímpicos".

"Fue difícil armar una lista con 20 deportistas. Pero todas, además de sus logros dentro de su actividad, rompieron barreras y dejaron huellas", analiza con el trabajo de 134 páginas ya en las librerías. Pero más allá de estos ejemplos específicos, cada una de ellas luchó más de lo común para afianzarse en el deporte. "En la sociedad, y en los últimos años, las mujeres fueron ganando terreno en el deporte y lograron un protagonismo que antes no encontraban", dice Pando. Y ejemplifica: "Paula Pareto recuerda que cuando empezó en el judo le decían que no era un deporte para nenas, pero ahora eso no pasa en ningún lado, justamente gracias a la repercusión que tuvieron sus logros a nivel internacional".

Pareto plantó banderas. Como todas las que aparecen en este libro. O como todas las que podrán seguir apareciendo. La lista, por suerte, no para de crecer.