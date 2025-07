"Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente, quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que soñaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante", aseguró Ángel Di María en el marco de la presentación de su regreso que se realiza en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito.

El Fideo se mostró visiblemente emocionado en la que es su vuelta al club donde se formó y debutó en primera división. "Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerle la camiseta, sentirme otra vez parte de este gran club". agregó Angelito.

"Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa otra vez después de tanto tiempo, de tantos años... Sinceramente es algo muy especial poder volver a vivir a Rosario con mi familia, poder volver a vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta para mí eso es todo", sostuvo Di María mientras intentaba contener sus lagrimas.

Luego se proyectó un video que repasa la carrera de Di María desde su infancia y sus inicios en Rosario Central hasta sus éxitos en los más grandes clubes de Europa y la selección argentina. Siempre a bordo de su bicicleta, la que su madre usaba para llevarlo a los entrenamientos, cuando Fideo era apenas un juvenil del Canalla. Pero no todo fue un camino de rosas, en el medio hubo espinas. Lesiones, críticas, algunas de ellas despiadadas, marcaron su carrera.

"De la bicicleta nunca me bajé, porque esa bicicleta fue mi oportunidad. Y hoy, después de tanto camino recorrido, esa misma bicicleta me trae al lugar más lindo del mundo. Donde siempre quise volver a cumplir mi gran sueño, estar otra vez en casa", cierra el emotivo relato, con la voz del propio Di María, mientra se pone la camiseta de Central.

Ya en el marco de las preguntas, y tras un repaso de su exitosa carrera, Di María fue consultado acerca de si le quedaba algún deseo por cumplir. “Ser campeón con Central, es lo único que me falta. El sueño de volver lo cumplí, ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central”, respondió Fideo de manera contundente ante los aplausos de la sala.

"El regreso fue mucho más de lo que pensé, ponerme la camiseta de vuelta, volver a entrenar, el ser parte de Central nuevamente fue y es algo que soñaba. Hoy al estar entrenando miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí. Parecía como cuando llegué a Primera, esa sensación, esa adrenalina cuando iba yendo hasta Arroyo, todo lo que iba pasando por mi cuerpo", detalló el crack rosarino.

"El volver siempre estuvo en mi cabeza, desde el día en que me fui. Quería retirarme en Central, pero en este momento no pienso en el retiro. Pienso en jugar, en disfrutar, en seguir estando al nivel que lo vengo haciendo, ya más adelante veré cuándo me retiro. Hoy quiero jugar y ser feliz como lo vengo haciendo toda mi carrera", dijo Di María.

