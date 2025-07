Mientras Fiscalía busca establecer el móvil y la autoría de la balacera que terminó con la vida de un adolescente de 13 años y dejó herido a su primo de 8, en barrio Tío Rolo, en la zona sudoeste de la ciudad, desde el Hospital Provincial indicaron que el más chiquito "no corre riesgo de vida". Se investiga si el atacante iba a pie y tras balear la ventana de la vivienda donde los niños jugaban, escapó en un auto.

El hecho tuvo lugar el domingo, alrededor de la 1.40 de la madrugada, en Camino de los Quinteros al 2800. Según se indicó desde Fiscalía, personas no identificadas ingresaron al patio interno del domicilio y desde allí dispararon al menos cuatro veces hacia adentro de la casa. En el comedor estaban Juan Cruz Osuna, quien falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) como consecuencia de múltiples heridas; junto a su primo T. O., fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en zona de la cráneo y herida en miembro inferior. Primero fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y luego al Hospital Provincial, donde ayer permanecía internado.

Según trascendió, la investigación que quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro busca establecer si el tirador se movilizaba a pie cuando llegó a la casa de las víctimas, y si luego huyó subiéndose a un auto.

Además, se pudo saber que los disparos ingresaron por una ventaba que si bien tenía cortina, éstas permitían ver hacia adentro. En tanto, se esperaba poder tomar declaraciones para avanzar con datos que podrían llevar a establecer el móvil del hecho.

Al tiempo que se llevan adelante diferentes medidas vinculadas a la investigación, ayer la directora del hospital Provincial, María Victoria Sgro, sostuvo que el niño herido “no corre riesgo de vida” y en las próximas horas se resolverán los pasos a seguir con respecto a las heridas que presenta.



Según detalló, "ingresó en buen estado general, clínicamente estable, para ser evaluado específicamente por el servicio de cirugía maxilofacial y de cabeza y cuello. Tiene un impacto en el miembro inferior derecho, sin lesiones óseas ni vasculares, y otro a nivel del maxilar izquierdo, inferior. Está con un muy buen estado clínico y general, acompañado por su mamá. Se hicieron medidas de abordaje como curaciones, analgesia sobre todo, porque está muy dolorido. Inicialmente no podía hacerlo por vía oral. Hoy ya ingiere líquido, que es un buen indicio. Y está siendo evaluado para definir si hay que tomar alguna conducta por sus lesiones. No corre riesgo de vida en este momento. Está estable y si no se va a tomar ninguna medida quirúrgica, probablemente evaluemos el alta en día a definir”, dijo.

Homicidios

El de Juan Cruz fue el primer crimen de julio en el departamento Rosario. Entre enero y mayo de 2025, la regional registró -según datos estadísticos del Ministerio Público de la Acusación- 62 homicidios; mientras que en junio, se cometieron otros siete. En total, el primer semestre registró 69 hechos. En tanto, hasta antes del crimen de Juan Cruz de este fin de semana, eran 3 los casos con menores de 18 años registrados en el año: dos víctimas adolescentes de 16 años; y otro, de 14 años.