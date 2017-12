1. Luca Bocci (5 votos)

2. Los Espíritus / Louta (3 votos)

3. Fonso / Isla Mujeres / Tamboor (2 votos)

En abril, cuando el NO lo entrevistó, Luca Bocci no sólo irradiaba brillantez y brillantina, sino también prodigio. Lo evidenciaba su primer álbum en solitario, Ahora, un fabuloso manifiesto generacional, en clave de indie y pop post milénico, recién editado ese mes. El cantautor mendocino puso paños fríos y prefirió apostar por el grupo que comanda: Alicia. Y antes que protagonizar el desembarco del indie mendocino en Buenos Aires, prefirió acompañarlo. Así, quedó bajo la sombra de Usted Señálemelo, Simón Poxyran (líder de Perras on the Beach, y cuyo debut solista, Saieg, fue coproducido por Bocci) y el resto de la segunda generación del Manso Indie. “Me sirvió ser beta, en vez de llevarme el centro de atención”, reflexiona. “Al conocer a alguien que tiene otra fortaleza y gancho, es mejor aprender de él, y eso me lo enseñó Simón. En él encontré frescura y desinterés.”

Con los meses, el artista de 22 años se fue erigiendo como el solista de la invasión mendocina. Primero con su guitarra y más tarde con la banda que lo acompaña en sus shows, los Golden Papets. Mientras tanto, las canciones de Ahora, grabado al mejor estilo DIY y sin edición física local, se arraigaban en una progenie comprometida con su tiempo. Especialmente Bahía. “Ya va un día más que no como, y qué. Estoy perdiendo el tiempo con todo lo que hago”, versa la introducción de este tema que enciende la euforia en los recitales.

“Es un punto de partida. Habla del hambre, la carencia y la superación. Cosas que generan empatía”, describe Bocci. “Sabía que iba a ser un hit, lo hice para eso. Lo primero que pensé era que parecía una canción de Fito Páez. Pero tomé coraje y creí que por eso mismo iba a ser exitosa”, reconoce. Enseguida saltaron las comparaciones. “Quise reconciliarme con la música argentina del pasado: fue una especie de mensaje de que todo el tiempo me voy a estar renovando, aunque continuando el legado.”

Luego de presentar Ahora en el Caras y Caretas de San Telmo en agosto, el efecto Bocci rebotó en México y desencadenó su internacionalización. “Fue un flash”, dice el cantautor, quien también tocó en Ecuador y Chile. “Sabía que había gente que me escuchaba pero no el impacto que generaba.”

La revelación musical argentina de este año prepara para 2018 el primer álbum de Alicia, grupo en el que muestra su veta más progresiva y rockera, y seguirá con Hojarasca, donde el folk y la bossa nova se abrazan con el funk. “Por cómo viene la mano, con todas estas cosas raras que pasan, hay que aprovechar el momento”, afirma Luca, quien de tocar a la gorra en bondis pasó a tocar en los próximos Lollapalooza (festival al que paradójicamente este año entró colado) y Cosquín Rock.

“Los jóvenes nos estamos empoderando y eso está zarpado. Nos pone en un lugar de compromiso, más ahora que está esto del rockero misógino, machista e insensible. El under ya no es tan under y por eso un grupo de mendocinos decimos lo que nos parece.”

* Luca Bocci toca el sábado 30/12 a las 21 en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037.