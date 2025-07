Mario Benedetti había escrito desde el exilio, allá por el año 1976 “La casa y el ladrillo” y para comenzar a dibujar al hombre echado de su casa, arrojado fuera de su país, comenzaba citando a Bertolt Brecht: “Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa”. La casa es todo un tema desde los principios de la historia del ser humano. No es cualquier cosa. Luego, el sistema fue imponiendo formas de lucro al derecho a vivir entre paredes y así surgió el alquiler. Entonces, tener casa propia se transformó en un sueño, una señal que sigue en el ADN y no se apaga. Un horizonte al que hay que llegar, aun reventando los zapatos.

En el año 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández, allanó el camino creando el PROCREAR, una luz concreta en un camino real. Pues ahora volvió la oscuridad y desapareció el camino frente a los ojos de las familias que quedaron ante el vértigo de un precipicio. El gobierno les quitó los departamentos para dárselos a las fuerzas federales. Así nomas. De facto.

Silvia tiene todas las canas que pudo juntar durante sesenta y cuatro años. Ordena el grupo que acaba de juntarse, habla fuerte con la boca tensa, lo ojos atentos y la mano en alto. Es más solida que el edificio donde está el departamento que acaban de arrebatarle, en el que había planificado vivir con su hermana, un año mayor que ella, y al igual que ella, jubilada. Se anotó al borde de la edad. Mientras tanto vienen achicándose de mudanza en mudanza “cada vez a algo mas barato. Somos jubiladas, imagínate…nos enteramos que lo perdíamos mientras tomábamos café con leche a la mañana” y entonces la boca se le suaviza, las manos se juntan y los ojos piden auxilio sin esperanza ni consuelo. Sabe perfectamente que el tiempo no está a su favor. Que por su edad es esto o nada. Esto, que tanto le costó conseguir y que estuvo a punto de tocar con esas mismas manos que ahora casi no se mueven mientras aprieta las palabras que así y todo, salen suaves.

El grupo debate frente al edificio usurpado. Alguien aporta una idea, alguien cuenta su drama personal, y en esta fría tarde de domingo el tiempo de todos alcanza para todos. Hay algo allí parecido a las hermandades del exilio, donde algunas soledades se curaban entre desconocidos que habían corrido la misma suerte. Y como un acto de personalísimo exorcismo, entre ellos se llaman de “vecinos”.

Romina trata de sonreír. Lo intenta cuando recuerda y cuenta, como explicando una disculpa, que vive sola con su hijo, que siempre vivió en Avellaneda, que su hijo es de y va a Racing, que se organizaron en una parte de una casa con un baño chiquito, una apenas cocina comedor y un cuarto “donde armamos una división con un mueble y una cortinita para tener algo de intimidad” con su hijo de diecisiete años, que trató de calmarla el día que se enteró que había desaparecido del PROCREAR con todo listo para entrar a vivir bien, porque “tuve una crisis de hipertensión y terminé en el hospital”. Ahora sigue tratando de sonreír tras la marea que le sube a los ojos, contándome con un pudor injusto, que es docente, que esa casa ni siquiera tiene revoque, que la plata no alcanza pero que había hecho todo bien y que estaba todo bien, hasta esta noticia de orfandad que la dejó sin piso ni paredes pintadas a los cuarenta y nueve años de su edad. Su despertador suena a las seis de la mañana.

En los ingresos del edificio Sagol hay gendarmes. Ahí y en una kombi. Los divide una calle y media plazoleta donde los vecinos se juntan “porque hay que poner el cuerpo. Tienen que saber que estamos aquí, que esto no puede quedar así. Que estamos listos para que no nos dejen en la calle. No después de lo que pasamos. No ahora. No nos importa quien dio la orden. Son intrusos. Los departamentos son nuestros”.

El frio hace circular el mate. Se cuentan sus historias entre ellos. Se escuchan. Se encontraron en pleno naufragio y el horizonte es difuso. Las únicas certezas son las realidades de cada uno y el momento común.

Daniela ofrece un mate que claro es bienvenido. Tiene un hijo de nueve años. Vive sola con él “y tengo dos laburos, el alquiler es una infamia y nadie vive de un solo trabajo. Con uno de mis trabajos apenas pago el alquiler” es una mujer muy joven y muy cansada que mientras habla mira a los ojos. Y relata casi en automático que volvió a alquilar a las apuradas porque ya estaba lista para entrar en su departamento. La casa que alquila está toda pintada de blanco “porque a la dueña le gusta que las paredes sean blancas. A mí no, a mí me gusta el colorinche, pero bueno…” y nadie sabe cuánto tendrá que esperar para ser dueña de sus paredes con el derecho a pintarlas como se le canten las ganas y quizá pueda tener un solo trabajo que le permita pasar más tiempo con su hijo.

Ahora comienza la asamblea. Son muchos y están en círculo. Hay allí un compendio de edades, desde parejitas con planes que ahora vaya dios a saber cuando, y familias con chicos. Y viejos. Que de golpe no tendrán ni el ladrillo para mostrar como era su casa. O quizá sí, porque “¿sabes? No quieren que nos juntemos. Pensaron que íbamos a ir de a uno, y de a uno no sirve, por eso cada vez somos más. ¿sabes como tiene que ser esto? Fácil, que atiendan a uno. Entra uno, pone el pie y entra y cuando abren, ese uno grita “¡los de atrás vienen conmigo!” y listo.