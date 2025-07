Keylor Navas no quiere volver a Newell’s y la dirigencia leprosa desconoce si el arquero se reintegrará mañana a las prácticas en Bella Vista. El equipo debuta el domingo en el torneo Clausura, Cristian Fabbiani espera por más refuerzos antes del cierre del libro de pases y hoy se suma Jherson Mosquera.

Navas tiene ofertas de clubes de México y le hizo saber al presidente Ignacio Astore que se quiere ir para así estar más cerca de su familia, dado que sus hijos no se adaptaron a la ciudad y se volvieron a Costa Rica. Pero el arquero tiene contrato con el club hasta fin de año. Lo que juega a favor del jugador es que el club no le paga el contrato al día, Newell’s tiene una deuda importante por sus primeros seis meses en el parque y para la institución es difícil reclamar se que cumpla lo firmado cuando la tesorería no hace su parte con el futbolista. Este escenario despertó incertidumbre y nadie garantiza en el parque Independencia que mañana Navas se reintegre a las prácticas. Entre tanto, el defensor Mosquera vuelve al equipo tras estar un año a préstamo en el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, donde jugó la final del campeonato.