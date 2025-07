Cines

227 LUNAS

Documental. Con Alejandro Ines, Oliver Witasse. Dir: Brenda Taubin. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

AMIGOS IMAGINARIOS

Con Cailey Fleming, Ryan Reynolds. Dir: John Krasingski. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 16.00 h

COCO

Animación. Dir: Lee Unkrich. ATP

Cine Lumière: Hoy, 16.30 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Cinépolis. Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.30 h

Hoyts. 2D.DBOX Cas: 11.25*; 2D Cas: 11.25*, 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.10 h; 3D Cas: 18.30, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.30, 13.50, 16.30, 19.20, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 13.40, 16.25, 19.15 h; 2D Cas: 13.20, 16.05, 18.55, 21.35 h

CUIDADORAS

Con Maia Antesana, Yenifer Franco Pereira. Dir: Martina Matzkin, Gabriela Uassouf. SAM 13

Cine El Cairo. Hoy, 18.00; dom, 22.30 h

DOGMA #1: LA CELEBRACIÓN

Con Ulrich Thomsen, Henning Moritzen. Dir: Thomas Vinterberg. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

EL DIVINO ZAMORA

Con Alberto Paradossi, Marta Gastini. Dir: Neri Marcorè. ATP

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.30, 14.40, 16.50 h

Cinépolis. 13.10, 15.30, 17.45, 20.15 h

Hoyts. Cas: 11.10*, 13.20, 15.40, 18.00, 20.20 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.15, 14.30, 16.50, 18.50 h

Showcase. Cas: 12.00, 14.10, 14.40, 18.55 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 19.10, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 2D Cas: 19.10, 22.00* h (*vie y mar, subtitulada)

Hoyts. Cas: 14.00, 17.30, 21.00 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h; 2D Cas: 13.50; 2D Sub: 22.30 h

Showcase. Cas: 12.10, 15.25, 18.40, 21.30 h; Sub: 19.25, 22.10, 22.40 h

GODZILLA (1954)

Con Akira Takarada, Momoko Kōchi. Dir. Ishirô Honda

Cine Lumière: Vie, 19.00 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 12.20, 15.00, 17.40 h; Sub: 20.20 h

Cinépolis. 4D.3D Cas: 11.00, 13.50, 16.45, 19.45; 3D Cas: 12.45, 15.4519.00, 22.00 h; 2D Cas: 12.00, 13.20, 15.00, 15.20, 18.00, 19.30, 21.00, 22.30 h

Hoyts. 3D Cas: 13.20, 16.20, 19.20, 22.20 h; 2D Cas: 13.00, 13.45, 16.00, 18.55, 19.30 h; 2D Sub: 22.50 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20, 22.10 h; 2D.4D Cas: 13.30, 19.10 h; 3D Cas: 15.20, 18.40 2D Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.45, 15.30, 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 h; 2D Cas: 13.45, 14.00, 16.05, 16.35, 18.50, 19.25, 21.40, 22.20 h; Sub: 16.45, 19.45, 22.35 h

LA ERA DE HIELO: CHOQUE DE MUNDOS

Animación. Dir: Mike Thurmeier, Galen T. Chu. ATP

Cine Lumière: Vie, 16.30 h

LECCIONES DE UN PINGÜINO

Con Steve Coogan, Jonathan Pryce. Dir: Peter Cattaneo. SAM 13 años

Showcase. Cas: 13.40 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.40, 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.15, 16.45 h

Hoyts. Cas: 11.20*, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 h (*sáb y dom)

Las Tipas. 3D Cas: 16.30 h; 2D Cas: 14.10, 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 11.15, 13.20, 15.10, 15.45, 17.30, 18.10, 20.00, 20.45 h

Showcase. Cas: 12.00, 13.50, 14.20, 16.15, 16.55, 19.30, 21.55 h

LUCA



Con Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer. Dir: Enrico Casarosa. ATP

Cine El Cairo. Dom, 16.00 h

MISERICORDIA

Con Féliz Kysyl, Catherine Frot. Dir: Alain Guiraudie. SAM 16

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h; sáb, 18.00 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. Cas: 21.10 h

MONSTER INC.

Animación. Dir: Pete Docter. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 16.00 h

Cine Lumière: Hoy, 16.30 h

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 12.20, 15.00, 17.40, 19.40 h; Sub, 20.20, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 22.45 h; 3D Cas: 11.15, 14.10, 17.00, 19.45, 22.30 h; 2D Cas: 13.00, 13.40, 16.00, 16.30, 18.45, 19.20, 21.30, 22.10 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 14.15, 17.10, 20.05 h; DBOX.3D Sub: 23.00 h; 3D Cas: 14.15, 17.10, 20.05 h; 3D Sub: 23.00 h; DBOX.2D: 13.15, 16.10, 19.05, 22.00; 2D Cas: 13.15, 16.10, 16.40, 19.05, 22.00 h; 2D Sub: 23.00 h

Las Tipas. 4D.3D Cas: 14.00, 19.20 h; 2D.4D Cas: 16.40, 22.00 h; 3D Atmos Cas: 15.00, 21.00; 2D Atmos Cas: 18.10 h; 2D Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. 13.30, 16.10, 19.00, 21.40 h; Sub: 21.00 h

Showcase. Cas: 3D Cas: 14.25, 17.10, 20.00, 22.45 h; 13.50, 14.05, 16.30, 16.50, 19.20, 19.40, 22.30 h; Sub: 13.25, 13.40, 16.10, 19.00, 21.45 h

TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN

Con Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera. Dir: Javier Van De Couter. SAM 16 c/Res.

Cine El Cairo. Vie, 22.30 h

TODAS LAS FUERZAS

Con Celia Santos, Andrea Garrote. Dir: Luciana Piantanida. SAM 13 años

Cine Lumière: Hoy, 19.00 h

TOY STORY 4

Animación. Dir: Josh Cooley. ATP

Cine Lumière: Sáb, 16.30 h

UNA VEZ UN CIRCO

Documental. Dir: Saula Benavente. ATP

Cine El Cairo. Hoy y dom, 20.30 h; vie, 18.00 h; sáb, 22.30 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Pim Pau. Dom 13, a las 18 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Booggie Rockers. Clásicos del rock'n roll. Años 50, Bill Halley, Chuck Berry, Elvis, Little Richard, Jerry Lee. Hoy, a las 20:30hs

The Rolling Songs. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Q' Lokura. Vie 11 de julio, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Topa. Vie 11 de julio, a las 15 h

Mayumana. Vie 1 de ago, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Homenaje a Miles Davis por Charly Samamé y amigos. Sáb 12 de julio, a las 21 (estará abierto el bar).

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Paz Martínez. Dom 13 de jul, a las 20 h

Camerata Rosario. Sáb 19 de julio, a las 21 h

Dúo Petetta-Bozzano. 22 de jul, 20 h. Músicos invitados: Cecilia Abecasis y Tomás Bozzano

Hilda Lizarazu. Sáb 26 de jul, a las 21 h

JAGUAR HAÜS

Rodríguez 198 bis

Silvina Gandini. Hoy, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Dúo Fioroni – Mas. Esteban Fioroni y Javier Mas presentan el álbum debut del dúo: un recorrido instrumental por el universo de Astor Piazzolla, con arreglos originales para viola y piano que reimaginan algunas de sus obras más emblemáticas. (Petit Salón). Jue 24 de julio, a las 21 h

METROPOLITANO

Junín 501

Airbag. Jue 17 y vie 18 de julio, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Una aventura congelada. Musical con 20 artistas en escena, coreografías con alta complejidad y destreza, cantantes en vivo. Dir: Camila Franchi. Sáb 12, a las 15.30 h

Acústica. Ike Parodi / Palmo Addario. Show con instrumentos acústicos y orgánicos. Vie 25 de julio, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

La Granja de Zenón. 16, 18 y 18 de julio, a las 15 h

CASA ARIJÓN

Arijón 84 bis

Teatrillo de títeres para una sola persona presenta «El circo más pequeño del mundo». Hoy y mañana, de 14 a 16 h

Grandes encuentros. Relatos sonoros, creación y grabación de podcast históricos. Para personas mayores e infancias, con la coordinación de Anabel Barboza y Verónica Cauzzo. Hoy, 14 a 17 h

El bosque en blanco. Narración a cargo de Maricel y Emiliano Di Genno. Gratis. Hoy, a las 16 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Manuelita. El relato de un adolescente que lucha con sus propios pensamientos e ideas, desarmando esquemas ajenos y escupiendo intenciones intrusas. Escrita y dirigida por Alejo Sulleiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ganadora de la Fiesta de Teatro CABA 2023). (+16). Mañana, 20 hs

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Hoy y mañana, a las 20 h; Sáb, a las 19 h.

CASA DE LA CULTURA BARRIO ALVEAR

Pasaje Lett 4253

La silla de imaginar. Producción del grupo Sotavento que lleva a descubrir mundos, que se van hilvanando con la música, las sombras animadas, el teatro de objetos. Dir: Yeni Mata. Sáb 19 de julio, a las 16 h

LA COMEDIA



Mitre 958

Pintando a Berni. Un gran collage teatral donde se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos, y, también, personajes emblemáticos de su universo. Cuenta la vida del artista rosarino, y su compromiso social, político y cultural, en un tono de realismo mágico. A partir de los 6 años. Entrada gratuita, con retiro previo. Jue 10 al dom 13; y del mié 16 al sáb 19 de julio, en el mismo horario.

Festival Celebra Perú. El Ballet Sipan de Rosario, dirigido por la profesora Patricia Mamani, ofrecerá un recorrido por el Perú a través sus danzas con un gran despliegue de artistas. Jue 24 de julio, 19 h

Habitación Macbeth. Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare, ganadora de tres premios Estrella de Mar. Vie 25 de julio, a las 20 h

La vida extraordinaria. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dir: Mariano Tenconi Blanco. Sáb 26 de julio, 21.30 h; domingo 27, 19 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Sensacional. El suelo es una gran pantalla donde las imágenes brotan. Una experiencia visual y sonora. Una zona segura de exploración y juego para las infancias en sus primeros años de vida. De 1 a 3 años. Del 7 al 9 de julio, y del 13 al 16 de julio. Horarios: 15, 15.30, 16 h

OTA. Teatro para bebés 2. En el medio de las olas y por el fondo del mar: OTA, la tortuga grandota, busca su casa, ¿dónde estará? (de 0 a 3 años). Jue y vie, a las 16; sáb, a las 14 h y a las 16 h (durante vacaciones de invierno)

Maniobras (del final de un día). Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos. Una serie de maniobras extrañas al final del día. Dir: Aldo Rubén Pricco. Los vie de julio, a las 21 h

A la gran masa argentina. La obra plantea, desde el humor, una historia imaginaria de la Argentina atravesada por la cultura peronista. Transcurre en una panadería donde una Evita panadera clama por su Juan que la dejó sola y sin la receta para que la masa leve y se eleve a su destino de grandeza. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de julio, a las 21 h

LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Nada es la que parece. Gratis. Hoy, a las 15 (Petit Salón)

La Compañía Kashimá presenta «Flora y Fauna». Gratis. Hoy, a las 16 h

El marionetista Rubén Orsini presenta «Orsini (historias reunidas)». Gratis. Mañana, a las 15 h

Aquiraz Circo. Gratis. Mañana, a las 17 h

MUSEO DE LA MEMORIA

Córdoba 2019

Al matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Sáb 19 de julio, a las 20 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

La banda vegetal. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa por la cabeza de tus vegetales favoritos? Dir: Romina Piatti. 10, 11, 13, 17, 18 y 20 de julio, a las 16 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Enderiva. "En este suelo hay una pulsión de angustia que rodea desde hace siglos nuestras vidas ritmando los antiguos 'ayes', dolores vueltos cantos que derivan en danza nuestra, pariendo modos plañideros de bailar las ausencias". Dramaturgia y dir: María Inés Vitanzi y Diego García. Los sáb de julio, a las 21 h