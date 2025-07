El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en una entrevista volvió a cargar contra los gobernadores, a quienes acusó de querer “destruir al Gobierno nacional” y de actuar con “una perversión enorme”.

“Es una muy mala interpretación del presidente de la realidad y de la relación que él mismo fundó entre el Estado nacional y los Estados provinciales”, sostuvo Pesatti en declaraciones a la 750. “Hay que recordar los primeros días de su gobierno cuando anunció que su propósito era fundir a las provincias y poner de rodillas a los gobernadores”, agregó.

El vicegobernador denunció que la gestión de Milei abandonó el mantenimiento de la obra pública y que la disolución de Vialidad Nacional empeoró aún más el estado de las rutas. “Su definición de no hacer obra pública es también no mantener la obra pública existente. Por lo tanto, no han invertido en el mantenimiento de las rutas”, alertó.

Pesatti remarcó que los efectos de la “motosierra” ya se sienten en la vida cotidiana y en la seguridad vial. “Era lógico que con un símbolo tan sádico, tan destructivo como una motosierra, el resultado iba a ser el que tenemos ahora: si no se mantienen las rutas, se empiezan a romper y lo primero que entra en riesgo es la vida humana”.

Además, subrayó que casi el 40% de los accidentes viales se deben a maniobras bruscas que muchas veces se originan por el mal estado de las rutas. Y advirtió sobre el impacto económico de la falta de infraestructura:



“Las rutas son la base misma de una economía. No se puede pensar en el desarrollo, en el crecimiento de una economía sin rutas en buen estado. Vaca Muerta sin rutas es una quimera”, dijo.

También añadió que el turismo, otro pilar económico para muchas provincias, depende directamente del estado de los caminos: “No podríamos pensar en ningún destino turístico sin rutas. Lo primero que se pide es que la ruta esté en condiciones”.

“A veces me pregunto dónde habrán estudiado economía. Porque un país sin infraestructura no funciona”, cerró.