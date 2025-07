A dos días del debut en el torneo Clausura en Newell’s no se incorporó Keylor Navas, se lesionó Darío Benedetto y no llegaron ninguno de los refuerzos que pidió el entrenador. Los rumores de renuncia de Cristian Fabbiani fueron negados por el entrenador, pero el equipo llega otra vez con muchos problemas para iniciar una nueva temporada.

Navas no se sumó aún a los entrenamientos en Bella Vista. Newell’s visita el domingo a Independiente Rivadavia a las 16.30 y esperan hoy la vuelta del arquero. El problema es que Navas se quiere ir a jugar a Pumas de México y fuerza su salida de la lepra. En el parque Independencia hay total incertidumbre por la situación y Fabbiani no oculta su fastidio puertas adentro. Es que el presidente Ignacio Astore no da respuestas al pedido del entrenador para esclarecer la situación del mejor jugador que tuvo el equipo en el pasado torneo Apertura.

Para peor, ayer Benedetto quedó descartado para el debut en Mendoza. El delantero sufrió una lesión muscular a los 30 minutos del primer amistoso que jugó el equipo en México la semana pasada y ahora apunta a recuperarse para el juego en el Coloso con Banfield por la segunda fecha.

Entre tanto Fabbiani espera por refuerzos. Con la tesorería quebrada y sin fondos, está próximo a cerrarse la contratación del defensor Fabián Noguera, ex Estudiantes, quien está sin club y tiene el pase en su poder. Y así Saúl Salcedo se va a San Lorenzo.