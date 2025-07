El 6 de mayo de este año, los libertarios bonaerenses desairados por el presidente Javier Milei, salieron a mostrar músculo desde La Plata al mostrar a los senadores, diputados, concejales y referentes territoriales de Unión Renovación y Fe (URF). Dos meses después, ese espacio dejó de existir.

Este miércoles, día de la presentación de alianzas, se presentó ante la Junta Electoral bonaerense Unión y Libertad, formado por los partidos Unión por Todos y el Partido Federal. Bajo ese sello se formalizaron las nuevas bancadas en la Legislatura.

En el Senado, la bancada dialoguista de tres integrantes dejó el nombre que había adoptado en mayo para pasar a usar la nueva marca. Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura integran el espacio.

En la Cámara de Diputados el escenario es distinto. Constanza Moragues Santos, que había formado su monobloque Desafío Bonaerense, lo dejó para unirse a sus pares Sabrina Sabat, Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, María Laura Fernández y Martín Rozas en el flamante espacio.

"En el marco de las dificultades que atraviesan los bonaerenses y los debates institucionales que hoy interpelan a la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido constituir un nuevo bloque parlamentario. Esta decisión surge a partir de diferencias sostenidas en torno al funcionamiento interno del bloque del cual formábamos parte"., señalaron desde el flamante espacio en un comunicado.

A ello sumaron que la política "se construye con ideas, y que las decisiones, los tiempos y los procesos, también importan, y forman parte de una unidad de criterio fundamental al momento de trabajar en función de un proyecto común" y que por ese motivo aunque aclarando que "con respeto hacia quienes continúan en ese espacio" eligieron "dar un paso al costado y conformar un bloque que refleje nuestra forma de entender el trabajo legislativo".

"Creemos en la discusión interna, en una política amplia, que no le tenga miedo a las diferencias, y que nos permita construir desde distintos lugares. Nuestro aporte busca sumar desde el respeto, desde el trabajo en equipo y desde las ideas. Con debate, y propuestas. Creemos en una política y en un trabajo legislativo que mire hacia adelante, y que tenga como objetivo principal, brindar herramientas para resolver los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires", sumaron.

En otro lado quedaron Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano. Ellos tres presentaron este miércoles el nuevo frente que integran, denominado Nuevos Aires. El espacio generó sorpresas en la provincia al sumar a la intendenta radical de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez.

Según pudo conocer este medio, este espacio entabló conversaciones con varios sectores de cara a las elecciones del 7 de septiembre, entre ellos, el del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Como se marcó, todos estos actores, excepto Moragues Santos, ingresaron a la Legislatura en 2023 a través de las boletas de La Libertad Avanza, pero rompieron incluso antes de asumir.

En un acto en la capital bonaerense, Kikuchi, quien fuera armador de La Libertad Avanza y uno de los principales referentes territoriales del espacio violeta, quien fuera eyectado del mismo a fines de 2023, sostuvo que ellos fueron "los responsables del triunfo de 2023".

“Un año y medio antes de las elecciones me senté con Javier y Karina, que me propusieron llevar adelante el armado de la campaña presidencial. En esta mesa están los responsables de haber podido construir eso en muy poco tiempo. La idea era construir un espacio con ideas de transformar la Argentina, hacer un país moderno, pero haberse corrido al PRO fue el límite”, sentenció.

Para Kikuchi, si Milei no buscaba refugio en el PRO, La Libertad Avanza hubiese encontrado en el Congreso “un aire que no tuvo en todos estos meses”, dado que él estaba construyendo un interbloque con los legisladores provinciales. “El presidente se equivoca. Ellos necesitan construir territorio y con el PRO no lo va a hacer porque las únicas dos estructuras nacionales son el peronismo y el radicalismo, si no es por ahí, no hay forma”, avisó.